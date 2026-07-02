Удари України перебивають головний козир Росії: на який крок вперше зважився Кремль

Росія все сильніше залежить від експорту сирої нафти та імпорту готового палива через масштабні удари України по нафтопереробній інфраструктурі. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Аналітики звертають увагу, що у червні обсяг морського експорту російської нафти зріс до максимального рівня з початку повномасштабної війни – понад 4 мільйони барелів на добу. Однак збільшення постачання не призвело до зростання доходів. Навпаки, виторг від експорту продовжив знижуватися через падіння світових цін та проблем зі збутом.

Додатковим свідченням кризи експерти називають збільшення обсягів нафти у морі. За даними Bloomberg, танкери з російською сировиною накопичуються біля берегів Єгипту та Сінгапуру, що може говорити про труднощі з пошуком покупців.

Водночас Росія вперше почала імпортувати бензин із Індії. За даними Reuters, індійські компанії вже відправили до РФ щонайменше 60 тисяч тонн палива, а надалі Москва розраховує щомісяця закуповувати близько 400 тисяч тонн бензину, зокрема в Білорусі.

В ISW вважають, що така ситуація безпосередньо пов'язана з українською кампанією далекобійних ударів по нафтопереробних заводах. Пошкодження виробничих потужностей змушує Росію продавати більше необробленої нафти та одночасно закуповувати готове паливо за кордоном.

Експерти відзначають символічність того, що відбувається: Індія, яка стала одним із найбільших покупців російської нафти, тепер фактично переробляє її і продає частину бензину назад Росії. За оцінкою аналітиків, така схема дозволяє Кремлю лише частково компенсувати наслідки ударів власною нафтопереробною галуззю, проте повністю вирішити проблему дефіциту палива вона не здатна.

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