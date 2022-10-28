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Паника в мэрии Москвы. Чиновники берут отпуск и бегут за границу

Российские чиновники уходят от мобилизации.

сегодня, 15:15
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Автор:

Slava Kot

Информация о гибели мобилизованного коллеги привела к тому, что около 30% мужчин мэрии Москвы решили покинуть Россию. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на местных чиновников. По их показаниям бегут работники местного самоуправления и органов государственной власти.

Паника в мэрии Москвы. Чиновники берут отпуск и бегут за границу

Пустая мэрия Москвы после бегства чиновников. Фото из открытых источников

Пока мэрии столицы России не очень хорошо работает, ведь по опросу журналистов издание "Верстка" значительная часть чиновников просто уехала в другую страну.

После смерти мобилизованного 28-летнего Алексея Мартынова, работавшего начальником одного из отделов российского учреждения, треть мужчин перестала выходить на работу и уехала из РФ. Мартынов был мобилизован 23 сентября и уже через несколько недель погиб в так называемой "спецоперации".

"Верстка" пишет, что чиновники уходят в отпуск, но по ее окончании уже не возвращаются на работу.

"Бегут так, что только пяти видно. Это просто смешно: вещи оставляют на работе, даже кружку не помоют", – рассказал Верстке один из анонимных информаторов.

Кроме того, один из россиян признается, что после объявления президентом России мобилизации его вера в Путина пошатнулась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин назначил торговца кокаином одним из членов Общественной палаты. Эта организация мониторит работу правительства России и других государственных структур.

Также "Комментарии" писали о мнении российского диссидента, утверждающего, что после свержения режима Путина в РФ будет большая война, которая зальет все кровью. По его словам, все будут равны в борьбе за российского президента, поэтому начнут воевать друг против друга.



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Источник: https://verstka.media/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:55

Прикольно, а нашим корумпованим нічого не загрожувало, в них бронь або відкупились. Та і не залишать вони добровільно вигідні центри корупційних діянь. До того ж на Росії не такий суворий режим концтабору з гауляйтерами на кордоні.

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