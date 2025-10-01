Паника в РФ уже очевидна: стало известно об отчаянном решении Кремля

По данным российских пропагандистских СМИ, сейчас на внутреннем рынке не хватает около 20% ежемесячного объема потребления бензина – это примерно 400 тысяч тонн из необходимых двух миллионов. Ситуацию ухудшили удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам: по меньшей мере, шесть предприятий либо частично, либо полностью остановили производство. В сентябре выпуск бензина упал на рекордный миллион тонн.

Чтобы частично решить проблему, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 1 октября приняла решение временно отменить ввозные пошлины на бензин, дизельное топливо, авиакеросин и судовое топливо в пределах ЕАЭС — беспошлинный ввоз будет действовать до конца июня 2026 года. Это создает предпосылки для импорта горючего не только из Белоруссии, но и из стран вне союза.

Сильнейшая нехватка горючего ощущается в наиболее уязвимых регионах — в частности, в оккупированном Крыму и на Дальнем Востоке. В Крыму с конца сентября власти ввели ограничение: не более 30 литров бензина на одну покупку. Поначалу дефицит ударил по независимым АЗС, некоторые из которых вообще прекратили работу. Теперь трудности затронули и крупные нефтяные компании — проблемы с горючим фиксируют в Кировской, Нижегородской и Костромской областях.

Ранее Россия уже пыталась компенсировать нехватку импортом из Белоруссии, увеличив закупки на 36% в июле, а в сентябре импорт вырос на 168% по сравнению с августом. Однако эти объемы остаются незначительными — всего около 97 тысяч тонн за три месяца, что не покрывает и 2% внутреннего спроса.

Аналитики не исключают, что российское правительство в ближайшее время попытается снизить экологические стандарты для НПЗ, чтобы увеличить производство. Также возможно наращивание поставок сырой нефти в Белоруссию для дальнейшего импорта готового бензина.

