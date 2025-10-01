Паніка у РФ вже очевидна: стало відомо про відчайдушне рішення Кремля

За даними російських пропагандистських ЗМІ, зараз на внутрішньому ринку не вистачає близько 20% щомісячного обсягу споживання бензину — це приблизно 400 тисяч тонн із необхідних двох мільйонів. Ситуацію погіршили удари українських дронів по нафтопереробних заводах: щонайменше шість підприємств або частково, або повністю зупинили виробництво. У вересні випуск бензину впав на рекордний мільйон тонн.

Фото: з відкритих джерел

Щоб частково вирішити проблему, Євразійська економічна комісія (ЄЕК) 1 жовтня ухвалила рішення тимчасово скасувати ввізні мита на бензин, дизельне пальне, авіагас і суднове пальне в межах ЄАЕС — безмитне ввезення діятиме до кінця червня 2026 року. Це створює передумови для імпорту пального не лише з Білорусі, а й із країн поза союзом.

Найсильніше нестача пального відчувається в найбільш вразливих регіонах — зокрема в окупованому Криму та на Далекому Сході. У Криму з кінця вересня влада ввела обмеження: не більше 30 літрів бензину на одну покупку. Спочатку дефіцит вдарив по незалежних АЗС, деякі з яких узагалі припинили роботу. Тепер труднощі торкнулися й великих нафтових компаній — проблеми з пальним фіксують у Кіровській, Нижегородській та Костромській областях.

Раніше Росія вже намагалася компенсувати нестачу імпортом з Білорусі, збільшивши закупівлі на 36% у липні, а у вересні імпорт зріс на 168% порівняно з серпнем. Проте ці обсяги залишаються незначними — лише близько 97 тисяч тонн за три місяці, що не покриває й 2% внутрішнього попиту.

Аналітики не виключають, що російський уряд найближчим часом спробує знизити екологічні стандарти для НПЗ, щоб збільшити виробництво. Також можливо нарощування постачання сирої нафти до Білорусі задля подальшого імпорту готового бензину.

