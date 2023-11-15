Пашинян дал время Путину и его союзникам подумать над проблемами: о чем идет речь

Похоже, что отношения Армении и России продолжают портиться. А все потому, что ОДКБ должно не отреагировала во время событий в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян дал время Путину и другим союзника подумать, но отказался ехать в Минск на встречу стран-участниц этой организации. Такое заявление сделал премьер-министр Армении, цитируют его российские пропагандистские паблики.

Пашинян сделал заявление об ОДКБ (фото из открытых источников)

"Самая большая фундаментальная проблема заключается в том, что ОДКБ, по сути, отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. Если мы молча участвуем в этих условиях [в мероприятиях ОДКБ], мы можем присоединиться к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет Армении подвергаются сомнению. Мы даем время для размышлений и нам, и ОДКБ",- сказал он.

В то же время он заявил, что Ереван пока еще не принял окончательного решения о том, выходить ли из Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, Армения просит своих партнеров не обижаться, "но мы должны искать других партнеров в сфере безопасности".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Армения не приняла предложение Кремля . После ситуации в Нагорном Карабахе отношения России и Армении продолжают ухудшаться. Премьер Армении Никол Пашинян нанес новый удар в спину Путину. Армянский премьер отказался участвовать в очередной сессии ОДКБ и попросил "понять это решение". Но у Кремля уже отреагировали на это решение.

Стало известно, что впервые с 2009 года, когда начались эти заседания, Армения пропустит сессию Совбеза ОДКБ. Следовательно, это решение премьера Армении стало неожиданностью для Кремля.



