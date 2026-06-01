Пашинян відреагував на вимогу ЄАЭС щодо референдуму про вступ Вірменії до ЄС та зробив заяву про РФ
Пашинян відреагував на вимогу ЄАЭС щодо референдуму про вступ Вірменії до ЄС та зробив заяву про РФ

Між Брюсселем та Москвою: Пашинян пояснив, чому Вірменія поки не голосуватиме за європейський курс

1 червня 2026, 13:54
Недилько Ксения

Очільник вірменського уряду Нікол Пашинян офіційно відреагував на заклики партнерів по Євразійському економічному союзу (ЄАЭС) провести внутрішній референдум щодо геополітичного вектору країни. На думку прем'єра, наразі такий крок є передчасним.

Пашинян відреагував на вимогу ЄАЭС щодо референдуму про вступ Вірменії до ЄС та зробив заяву про РФ

Нікол Пашинян

Нікол Пашинян

Єреван не бачить реального підґрунтя для організації всенародного голосування на поточному етапі зближення з Європою.

"До тих пір, поки країна офіційно не звернеться в Європейський союз по питанню членства або не наблизиться до статусу кандидата, проведення якого-небудь референдуму нелогічно", — цитує заяву Пашиняна інформаційне агентство News.am.

Він наголосив, що для волевиявлення громадян спочатку потрібні чіткі юридичні та політичні передумови.

"Для нього немає вагомих підстав, — підкреслив керівник кабінету міністрів, пояснюючи позицію влади, — на сьогоднішній день даний вибір є теоретичним".

Подальша робота в ЄАЭС та економічні реалії

Саме через відсутність фіксованого статусу у відносинах із Брюсселем Вірменія не збирається різко розривати чинні економічні зобов'язання. За словами Пашиняна, виносити це питання на загальне обговорення зараз просто "нерозумно".

"Тому влада Вірменії продовжить працювати в Євразійському економічному союзі", — запевнив прем'єр-міністр, заспокоюючи партнерів по блоку.

Трансформація стосунків із Кремлем

Окремо глава уряду зупинився на питанні двосторонніх відносин із Російською Федерацією, які останнім часом зазнають серйозних змін через зміну балансу сил у регіоні.

"Також Пашинян назвав важливими відносини з РФ", — зазначають журналісти видання, аналізуючи його виступ.

Попри очевидні труднощі та торговельні обмеження з боку Москви, вірменський лідер намагається зберігати дипломатичний оптимізм.

"Зараз вони знаходяться на стадії трансформації, — резюмував Пашинян, оцінюючи діалог із Кремлем, — яку він охарактеризував як позитивну".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кремлівські пропагандистські медіа оперативно поширили текст привітання, яке російський диктатор Володимир Путін надіслав прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну до дня народження. Незважаючи на серйозну кризу та охолодження у міждержавних відносинах, очільник РФ спробував зберегти дипломатичне обличчя.

"Відносини між нашими країнами мають дружній характер", — цитують Путіна журналісти. Подібні заяви про дружбу Москва традиційно озвучує на тлі відкритого політичного тиску на Єреван.



