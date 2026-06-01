Недилько Ксения
Очільник вірменського уряду Нікол Пашинян офіційно відреагував на заклики партнерів по Євразійському економічному союзу (ЄАЭС) провести внутрішній референдум щодо геополітичного вектору країни. На думку прем'єра, наразі такий крок є передчасним.
Нікол Пашинян
Єреван не бачить реального підґрунтя для організації всенародного голосування на поточному етапі зближення з Європою.
Він наголосив, що для волевиявлення громадян спочатку потрібні чіткі юридичні та політичні передумови.
Саме через відсутність фіксованого статусу у відносинах із Брюсселем Вірменія не збирається різко розривати чинні економічні зобов'язання. За словами Пашиняна, виносити це питання на загальне обговорення зараз просто "нерозумно".
Окремо глава уряду зупинився на питанні двосторонніх відносин із Російською Федерацією, які останнім часом зазнають серйозних змін через зміну балансу сил у регіоні.
Попри очевидні труднощі та торговельні обмеження з боку Москви, вірменський лідер намагається зберігати дипломатичний оптимізм.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кремлівські пропагандистські медіа оперативно поширили текст привітання, яке російський диктатор Володимир Путін надіслав прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну до дня народження. Незважаючи на серйозну кризу та охолодження у міждержавних відносинах, очільник РФ спробував зберегти дипломатичне обличчя.
"Відносини між нашими країнами мають дружній характер", — цитують Путіна журналісти. Подібні заяви про дружбу Москва традиційно озвучує на тлі відкритого політичного тиску на Єреван.