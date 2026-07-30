Пашинян заявил, что Армения может выставить России солидный счет

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Недилько Ксения
Официальный Ереван рассматривает возможность взыскания с Российской Федерации до 2 миллиардов долларов США ежегодно за использование армянской железнодорожной инфраструктуры. Об этом во время общения с представителями средств массовой информации сообщил глава армянского правительства Никол Пашинян.
Никол Пашинян
Премьер-министр четко дал понять, что страна рассматривает свои железнодорожные пути как исключительно собственное достояние. Учитывая это, власти не исключают начала судебных процессов и подачи исков в международный арбитраж относительно действующего договора концессии "Южно-Кавказской железной дороги".
Глава правительства отметил безальтернативность суверенного права страны распоряжаться этими объектами.
Он также добавил, что стремится урегулировать разногласия без лишней эскалации:
В то же время Пашинян ответил на упреки внутренних политических оппонентов, часто критикующих правительство из-за возможных экономических рисков. Премьер намекнул, что финансовые претензии Армении к Москве могут существенно перекрыть любые потенциальные убытки.
Политик прямо указал на изменение правил игры в отношениях с Кремлем.
По его словам, ситуация может развернуться совсем в другую сторону.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл подробности недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, он прямо заявил главе Кремля, что Армения имеет законное право искать альтернативные пути развития и больше не собирается оказываться в ситуации, когда зависит только от одного партнера .