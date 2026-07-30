Пашинян заявил, что Армения может выставить России солидный счет

Официальный Ереван рассматривает возможность взыскания с Российской Федерации до 2 миллиардов долларов США ежегодно за использование армянской железнодорожной инфраструктуры. Об этом во время общения с представителями средств массовой информации сообщил глава армянского правительства Никол Пашинян.

Никол Пашинян

Премьер-министр четко дал понять, что страна рассматривает свои железнодорожные пути как исключительно собственное достояние. Учитывая это, власти не исключают начала судебных процессов и подачи исков в международный арбитраж относительно действующего договора концессии "Южно-Кавказской железной дороги".

Глава правительства отметил безальтернативность суверенного права страны распоряжаться этими объектами.

"Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным", — подчеркнул Никол Пашинян.

Он также добавил, что стремится урегулировать разногласия без лишней эскалации:

"Я хочу быть очень четким в этом вопросе, альтернативы этому нет. Я намерен решить этот вопрос "по-дружески"".

В то же время Пашинян ответил на упреки внутренних политических оппонентов, часто критикующих правительство из-за возможных экономических рисков. Премьер намекнул, что финансовые претензии Армении к Москве могут существенно перекрыть любые потенциальные убытки.

Политик прямо указал на изменение правил игры в отношениях с Кремлем.

"Сейчас много говорится, в основном оппозицией, о возможности подорожания того или иного", — отметил Пашинян.

По его словам, ситуация может развернуться совсем в другую сторону.

"Но может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения потребует $2 млрд. Я не намекаю на железную дорогу, я прямо говорю, что это собственность республики Армения, и другого варианта нет", — резюмировал премьер-министр.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл подробности недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, он прямо заявил главе Кремля, что Армения имеет законное право искать альтернативные пути развития и больше не собирается оказываться в ситуации, когда зависит только от одного партнера .