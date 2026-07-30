Пашинян заявив, що Вірменія може виставити Росії солідний рахунок

Офіційний Єреван розглядає можливість стягнення з Російської Федерації до 2 мільярдів доларів США щорічно за використання вірменської залізничної інфраструктури. Про це під час спілкування з представниками засобів масової інформації повідомив очільник вірменського уряду Нікол Пашинян.

Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр чітко дав зрозуміти, що країна розглядає свої залізничні шляхи як виключно власне надбання. З огляду на це влада не виключає початку судових процесів та подачі позовів до міжнародного арбітражу щодо чинного договору концесії "Південно-Кавказької залізниці".

Керівник уряду наголосив на безальтернативності суверенного права країни розпоряджатися цими об'єктами.

"Вірменія повинна мати можливість використовувати цю залізницю так, як сама вважає за доцільне", — підкреслив Нікол Пашинян.

Він також додав, що прагне врегулювати розбіжності без зайвої ескалації:

"Я хочу бути дуже чітким у цьому питанні, альтернативи цьому немає. Я маю намір вирішити це питання "по-дружньому"".

Водночас Пашинян відповів на закиди внутрішніх політичних опонентів, які часто критикують уряд через можливі економічні ризики. Прем'єр натякнув, що фінансові претензії Вірменії до Москви можуть суттєво перекрити будь-які потенційні збитки.

Політик прямо вказав на зміну правил гри у відносинах із Кремлем.

"Зараз багато говориться, в основному опозицією, про можливість подорожчання того-то чи того-то", — зауважив Пашинян.

За його словами, ситуація може розгорнутися зовсім в інший бік.

"Але може з'ясуватися, що за те, що у Вірменії було безкоштовно 30 років, Вірменія почне вимагати $2 млрд. Я не натякаю на залізницю, я прямо кажу, що це власність республіки Вірменія, і іншого варіанту немає", — резюмував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкрив подробиці нещодавньої телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, він прямо заявив очільнику Кремля, що Вірменія має законне право шукати альтернативні шляхи розвитку і більше не збирається опинятися в ситуації, коли залежить лише від одного партнера.