Пашинян заявив, що Вірменія може виставити Росії солідний рахунок

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Недилько Ксения
Офіційний Єреван розглядає можливість стягнення з Російської Федерації до 2 мільярдів доларів США щорічно за використання вірменської залізничної інфраструктури. Про це під час спілкування з представниками засобів масової інформації повідомив очільник вірменського уряду Нікол Пашинян.
Нікол Пашинян
Прем'єр-міністр чітко дав зрозуміти, що країна розглядає свої залізничні шляхи як виключно власне надбання. З огляду на це влада не виключає початку судових процесів та подачі позовів до міжнародного арбітражу щодо чинного договору концесії "Південно-Кавказької залізниці".
Керівник уряду наголосив на безальтернативності суверенного права країни розпоряджатися цими об'єктами.
Він також додав, що прагне врегулювати розбіжності без зайвої ескалації:
Водночас Пашинян відповів на закиди внутрішніх політичних опонентів, які часто критикують уряд через можливі економічні ризики. Прем'єр натякнув, що фінансові претензії Вірменії до Москви можуть суттєво перекрити будь-які потенційні збитки.
Політик прямо вказав на зміну правил гри у відносинах із Кремлем.
За його словами, ситуація може розгорнутися зовсім в інший бік.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкрив подробиці нещодавньої телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, він прямо заявив очільнику Кремля, що Вірменія має законне право шукати альтернативні шляхи розвитку і більше не збирається опинятися в ситуації, коли залежить лише від одного партнера.