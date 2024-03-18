Паспортное безумие Кремля: рэпер из Одессы получил российское гражданство

Бывший житель Одессы Денис Устименко, которого знают благодаря избранному им сценическому псевдониму Джигану, показался с паспортом РФ. Рэпер, промолчавший о начале войны на родине и одобряющий политику хозяина Кремля, цинично пришел на выборы с только полученным российским паспортом.

Рэпер Джиган (фото из открытых источников)

Рэпер обнародовал сторез с избирательного участка, где можно увидеть, что со стороны лежит его красный паспорт, а артист поставил галочку у фамилии кандидата Путина, уже два года, как начал кровавое вторжение на Украину.

При этом, во вторник бывший одессит показал отметку геолокации, находящейся теперь не среди захватчиков, а в помещении Главного консульства РФ в Дубае.

Недавно произошла трагедия в его родном городе. От удара ракеты, нанесенного российскими военными, погибли по меньшей мере 14 жителей , еще полсотни ранены. Повреждена гражданская инфраструктура Одессы: жилые многоэтажки, хозяйственные постройки, транспорт. Но на все это Джиган не реагирует, а трагедию игнорирует, не осуждая страшный геноцид своей нации.









Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая киевлянка получила паспорт РФ . У бывшей украинки, а теперь поклонницы Путины, жительницы Киева Любови Успенской уже есть российский паспорт.

Певица родилась в Киеве. Еще в 1977 году она эмигрировала в Италию, а через семь месяцев уехала из этой европейской страны в Соединенные Штаты. У Успенской есть американский паспорт, однако паспорта РФ до сих пор она не имела. Сейчас артистка уже российская гражданка информируют пропагандистские СМИ.

При этом Любовь Успенская, как только началось полномасштабное вторжение, одобряет действия России и диктаторского режима Путина.

