logo

BTC/USD

101098

ETH/USD

3367.86

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Патриарх Кирилл цинично заявил, что "молится за украинцев", но поддерживает войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Патриарх Кирилл цинично заявил, что "молится за украинцев", но поддерживает войну

Глава РПЦ Патриарх Кирилл заявил, что "молится о украинском народе", хотя сам благословил войну России против Украины.

4 ноября 2025, 19:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл в очередной раз сделал циничное заявление о войне в Украине. По его словам, для него "близкий" украинский народ, за который он якобы молится.

Патриарх Кирилл цинично заявил, что "молится за украинцев", но поддерживает войну

Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников

Патриарх Кирилл в интервью кремлевскому журналисту заявил, что "молится за украинский народ" и призвал политиков "проявить мудрость" в разрешении ситуации, которую сама же Россия создала вторжением в 2022 году.

"Мы молимся за Украину, очень любим Украину, украинский народ для меня очень близок", – заявил Кирилл.

Руководитель РПЦ рассказал, что во время своей работы ректором Ленинградской духовной академии принимал в семинарию студентов из Украины, которых якобы "не хотели видеть советские власти".

Патриарх, поддержавший полномасштабную войну, также подверг критике президента Владимира Зеленского, обвинив его в "провоцировании внутренних конфликтов" и призвал "молиться за мир".

"Какой мудрый государь будет провоцировать внутренние конфликты и еще одних будет финансировать и поддерживать, чтобы они боролись с другими? И те и другие граждане Украины. Первое, что власть должна делать, делать все усилия к примирению", — сказал Кирилл.

Однако сам Кирилл с первых дней вторжения полностью поддержал агрессию России против Украины. Он не раз благословлял русских военных на участие в боевых действиях, называя войну "священной" и "справедливой". Его речи регулярно используются российской пропагандой для оправдания оккупации украинских территорий.

По данным международных расследований, в 1970-х Кирилл, настоящее имя которого Владимир Гундяев, являлся агентом КГБ и действовал в составе делегации СССР во Всемирном совете церквей.

С 2022 года против него ввели санкции Украины, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Чехии и других стран за публичную поддержку войны и оправдания российской агрессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что патриарх Кирилл призвал сменить власть в Украине и объяснил, зачем это нужно.

Также "Комментарии" писали, что российский патриарх Кирилл сравнил церковь с бензоколонкой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости