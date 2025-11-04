Патриарх Кирилл цинично заявил, что "молится за украинцев", но поддерживает войну

Рубрики
Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл в очередной раз сделал циничное заявление о войне в Украине. По его словам, для него "близкий" украинский народ, за который он якобы молится.
Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников
Патриарх Кирилл в интервью кремлевскому журналисту заявил, что "молится за украинский народ" и призвал политиков "проявить мудрость" в разрешении ситуации, которую сама же Россия создала вторжением в 2022 году.
Руководитель РПЦ рассказал, что во время своей работы ректором Ленинградской духовной академии принимал в семинарию студентов из Украины, которых якобы "не хотели видеть советские власти".
Патриарх, поддержавший полномасштабную войну, также подверг критике президента Владимира Зеленского, обвинив его в "провоцировании внутренних конфликтов" и призвал "молиться за мир".
Однако сам Кирилл с первых дней вторжения полностью поддержал агрессию России против Украины. Он не раз благословлял русских военных на участие в боевых действиях, называя войну "священной" и "справедливой". Его речи регулярно используются российской пропагандой для оправдания оккупации украинских территорий.
По данным международных расследований, в 1970-х Кирилл, настоящее имя которого Владимир Гундяев, являлся агентом КГБ и действовал в составе делегации СССР во Всемирном совете церквей.
С 2022 года против него ввели санкции Украины, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Чехии и других стран за публичную поддержку войны и оправдания российской агрессии.
