Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл в очередной раз сделал циничное заявление о войне в Украине. По его словам, для него "близкий" украинский народ, за который он якобы молится.

Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников

Патриарх Кирилл в интервью кремлевскому журналисту заявил, что "молится за украинский народ" и призвал политиков "проявить мудрость" в разрешении ситуации, которую сама же Россия создала вторжением в 2022 году.

"Мы молимся за Украину, очень любим Украину, украинский народ для меня очень близок", – заявил Кирилл.

Руководитель РПЦ рассказал, что во время своей работы ректором Ленинградской духовной академии принимал в семинарию студентов из Украины, которых якобы "не хотели видеть советские власти".

Патриарх, поддержавший полномасштабную войну, также подверг критике президента Владимира Зеленского, обвинив его в "провоцировании внутренних конфликтов" и призвал "молиться за мир".

"Какой мудрый государь будет провоцировать внутренние конфликты и еще одних будет финансировать и поддерживать, чтобы они боролись с другими? И те и другие граждане Украины. Первое, что власть должна делать, делать все усилия к примирению", — сказал Кирилл.

Однако сам Кирилл с первых дней вторжения полностью поддержал агрессию России против Украины. Он не раз благословлял русских военных на участие в боевых действиях, называя войну "священной" и "справедливой". Его речи регулярно используются российской пропагандой для оправдания оккупации украинских территорий.

По данным международных расследований, в 1970-х Кирилл, настоящее имя которого Владимир Гундяев, являлся агентом КГБ и действовал в составе делегации СССР во Всемирном совете церквей.

С 2022 года против него ввели санкции Украины, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Чехии и других стран за публичную поддержку войны и оправдания российской агрессии.

