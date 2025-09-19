Людину, яка прийшла помолитися, можна порівняти з автомобілем, який, "бажаючи рухатися, повинен отримати пальне" на заправці, заявив російський патріарх Кирило, передає пропагандистське видання "РИА Новости".

Російський патріарх Кирило порівняв церкву з бензоколонкою

"Храм — це та сама "духовна бензоколонка", де кожен може підкріпити себе, додати до свого життя божественну енергію, що допомагає долати скорботи, проблеми і вибудовувати правильний напрямок свого життєвого шляху", — сказав предстоятель Російської православної церкви під час візиту до Астани.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що удари України по нафтопереробних заводах вивели з ладу частину потужностей на території Росії. Ринок зіткнувся з гострою нестачею бензину. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Financial Times".

У публікації йдеться, що оптові ціни на бензин на Росії підстрибнули до рекордних значень. Тонна бензину А-95 на біржі 20 серпня коштувала на 55% більше, ніж на початку року, і на 8% більше, ніж на початку серпня. На ринку фіксується нестача палива в низці регіонів через удари українських дронів по нафтопереробних заводах.

Криза змусила Кремль призупинити експорт бензину, щоб утримати перероблені продукти на внутрішньому ринку. Однак цей захід не зміг стримати зростання цін та загострення дефіциту.