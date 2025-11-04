logo_ukra

Патріарх Кирило цинічно заявив, що "молиться за українців", але підтримує війну
НОВИНИ

Патріарх Кирило цинічно заявив, що "молиться за українців", але підтримує війну

Глава РПЦ Патріарх Кирило заявив, що "молиться за український народ", хоча сам благословив війну Росії проти України.

4 листопада 2025, 19:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава Російської православної церкви Патріарх Кирило вкотре зробив цинічну заяву щодо війни в Україні. За його словами, для нього "близький" український народ, за який він нібито молиться.

Патріарх Кирило цинічно заявив, що "молиться за українців", але підтримує війну

Патріарх Кирило. Фото з відкритих джерел

Патріарх Кирило в інтерв’ю кремлівському журналісту заявив, що "молиться за український народ" і закликав політиків "виявити мудрість" у вирішенні ситуації, яку сама ж Росія створила вторгненням у 2022 році.

"Ми молимося за Україну, дуже любимо Україну, український народ для мене дуже близький", — заявив Кирило.

Очільник РПЦ розповів, що під час своєї роботи ректором Ленінградської духовної академії приймав до семінарії студентів з України, яких нібито "не хотіла бачити радянська влада".

Патріарх, який підтримав повномасштабну війну, також розкритикував президента Володимира Зеленського, звинувативши його у "провокуванні внутрішніх конфліктів" і закликав "молитися за мир".

"Який мудрий государ провокуватиме внутрішні конфлікти та ще одних фінансуватиме і підтримуватиме, щоб вони боролися з іншими? І ті, й інші громадяни України. Перше, що влада має робити, робити всі зусилля до примирення", — сказав Кирило.

Однак сам Кирило з перших днів вторгнення повністю підтримав агресію Росії проти України. Він неодноразово благословляв російських військових на участь у бойових діях, називаючи війну "священною" і "справедливою". Його промови регулярно використовуються російською пропагандою для виправдання окупації українських територій.

За даними міжнародних розслідувань, у 1970-х Кирило, справжнє ім’я якого Володимир Гундяєв, був агентом КДБ і діяв у складі делегації СРСР у Всесвітній раді церков.

З 2022 року проти нього запровадили санкції Україна, Канада, Австралія, Литва, Естонія, Чехія та інші країни за публічну підтримку війни та виправдання російської агресії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що патріарх Кирило закликав змінити владу в Україні і пояснив навіщо це потрібно.

Також "Коментарі" писали, що російський патріарх Кирило порівняв церкву з бензоколонкою.



