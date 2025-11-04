Патріарх Кирило цинічно заявив, що "молиться за українців", але підтримує війну

Глава Російської православної церкви Патріарх Кирило вкотре зробив цинічну заяву щодо війни в Україні. За його словами, для нього "близький" український народ, за який він нібито молиться.

Патріарх Кирило. Фото з відкритих джерел

Патріарх Кирило в інтерв’ю кремлівському журналісту заявив, що "молиться за український народ" і закликав політиків "виявити мудрість" у вирішенні ситуації, яку сама ж Росія створила вторгненням у 2022 році.

"Ми молимося за Україну, дуже любимо Україну, український народ для мене дуже близький", — заявив Кирило.

Очільник РПЦ розповів, що під час своєї роботи ректором Ленінградської духовної академії приймав до семінарії студентів з України, яких нібито "не хотіла бачити радянська влада".

Патріарх, який підтримав повномасштабну війну, також розкритикував президента Володимира Зеленського, звинувативши його у "провокуванні внутрішніх конфліктів" і закликав "молитися за мир".

"Який мудрий государ провокуватиме внутрішні конфлікти та ще одних фінансуватиме і підтримуватиме, щоб вони боролися з іншими? І ті, й інші громадяни України. Перше, що влада має робити, робити всі зусилля до примирення", — сказав Кирило.

Однак сам Кирило з перших днів вторгнення повністю підтримав агресію Росії проти України. Він неодноразово благословляв російських військових на участь у бойових діях, називаючи війну "священною" і "справедливою". Його промови регулярно використовуються російською пропагандою для виправдання окупації українських територій.

За даними міжнародних розслідувань, у 1970-х Кирило, справжнє ім’я якого Володимир Гундяєв, був агентом КДБ і діяв у складі делегації СРСР у Всесвітній раді церков.

З 2022 року проти нього запровадили санкції Україна, Канада, Австралія, Литва, Естонія, Чехія та інші країни за публічну підтримку війни та виправдання російської агресії.

