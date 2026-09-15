Патриарх Кирилл придумал новый способ борьбы с абортами в РФ: деньги и квартиры

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал мужчин отказывать своих жен от искусственного прерывания беременности посредством финансовых обещаний и решения жилищных проблем. Размышляя о демографическом кризисе в РФ , священнослужитель признал, что геополитические аргументы о необитаемости российских территорий мало влияют на женщин, поэтому ответственность за сохранение ребенка должны брать на себя мужчины.

Патриарх Кирилл и Путин

"Огромная страна – от Балтийского моря до Тихого океана, слабонаселенная, населения не хватает", – описал священнослужитель географические реалии РФ , которые, по его мнению, нуждаются в немедленном исправлении.

В то же время, он трезво оценил мотивацию беременных россиянок.

"Конечно, я понимаю, что эти геополитические аргументы меньше могут повлиять на женщину, которая принимает такие решения", — констатировал глава церкви, перекладывая обязанность по урегулированию ситуации на мужчин.

По мнению патриарха, именно главы семей имеют инструменты для эффективного влияния на выбор своих жен, если они задумываются о прерывании беременности.

"Многие мужчины имеют положение и могли бы поддержать эффективнее свою жену, — заметил Кирилл, призывая мужское население к активному диалогу в семье, — попросить ее не делать то, что она задумала делать, объяснить ей".

В случаях, когда женские сомнения обусловлены сугубо материальной незащищенностью, например низким семейным доходом или отсутствием собственной крыши над головой, мужчина, по версии главы РПЦ, должен безальтернативно гарантировать улучшение этих условий. Глава церкви подчеркнул, что в такой момент мужчина должен твердо пообещать исправить финансовое положение и "призвать сохранить ребенка, ведь ответственность за его жизнь перед Богом".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время форума "Малая Родина — сила России" озвучила рецепт преодоления глубокого демографического кризиса в стране-агрессорке. По ее мнению, каждая "полноценная" российская семья должна воспитывать по меньшей мере пятерых детей.



