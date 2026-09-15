Патріарх Кирило вигадав новий спосіб боротьби з абортами в РФ: гроші та квартири

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило закликав чоловіків відмовляти своїх дружин від штучного переривання вагітності за допомогою фінансових обіцянок та вирішення житлових проблем. Розмірковуючи про демографічну кризу в РФ, священнослужитель визнав, що геополітичні аргументи про незаселеність російських територій мало впливають на жінок, тому відповідальність за збереження дитини мають брати на себе чоловіки.

Патриарх Кирило і Путін

"Величезна країна — від Балтійського моря до Тихого океану, слабонаселена, населення не вистачає", — описав священнослужитель географічні реалії РФ , які, на його думку, потребують негайного виправлення.

Водночас він тверезо оцінив мотивацію вагітних росіянок.

"Звичайно, я розумію, що ці геополітичні аргументи найменше можуть вплинути на жінку, яка приймає такі рішення", — констатував глава церкви, перекладаючи обов'язок щодо врегулювання ситуації на чоловіків.

На думку патріарха, саме глави родин мають інструменти для ефективного впливу на вибір своїх дружин, якщо ті замислюються про переривання вагітності.

"Багато ж чоловіків теж мають становище і могли б підтримати ефективніше свою дружину, — зауважив Кирило, закликаючи чоловіче населення до активного діалогу в сім'ї, — попросити її не робити те, що вона задумала робити, пояснити їй".

У випадках, коли жіночі сумніви зумовлені суто матеріальною незахищеністю — наприклад, низьким сімейним доходом чи відсутністю власного даху над головою — чоловік, за версією очільника РПЦ, повинен безальтернативно гарантувати покращення цих умов. Голова церкви наголосив, що в такий момент чоловік має твердо пообіцяти виправити фінансове становище та "закликати зберегти дитину, адже відповідальність за її життя — перед Богом".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко під час форуму "Мала Батьківщина — сила Росії" озвучила рецепт подолання глибокої демографічної кризи в країні-агресорці. На її думку, кожна "повноцінна" російська родина повинна виховувати щонайменше п’ятьох дітей.



