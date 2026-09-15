Патріарх Кирило вигадав новий спосіб боротьби з абортами в РФ: гроші та квартири

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Недилько Ксения
Глава Російської православної церкви патріарх Кирило закликав чоловіків відмовляти своїх дружин від штучного переривання вагітності за допомогою фінансових обіцянок та вирішення житлових проблем. Розмірковуючи про демографічну кризу в РФ, священнослужитель визнав, що геополітичні аргументи про незаселеність російських територій мало впливають на жінок, тому відповідальність за збереження дитини мають брати на себе чоловіки.
Патриарх Кирило і Путін
Водночас він тверезо оцінив мотивацію вагітних росіянок.
На думку патріарха, саме глави родин мають інструменти для ефективного впливу на вибір своїх дружин, якщо ті замислюються про переривання вагітності.
У випадках, коли жіночі сумніви зумовлені суто матеріальною незахищеністю — наприклад, низьким сімейним доходом чи відсутністю власного даху над головою — чоловік, за версією очільника РПЦ, повинен безальтернативно гарантувати покращення цих умов. Голова церкви наголосив, що в такий момент чоловік має твердо пообіцяти виправити фінансове становище та "закликати зберегти дитину, адже відповідальність за її життя — перед Богом".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Голова Ради
Федерації РФ Валентина Матвієнко під час форуму "Мала Батьківщина — сила
Росії" озвучила рецепт подолання глибокої демографічної кризи в
країні-агресорці. На її
думку, кожна "повноцінна" російська родина повинна виховувати
щонайменше п’ятьох дітей.