Патриарх Кирилл призвал россиян благодарить Бога за Путина и время в войне против Украины

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл выступил с речью, в которой призвал граждан России благодарить Бога за российского диктатора Владимира Путина и нынешний период в истории страны, несмотря на полномасштабную войну против Украины. Такие слова прозвучали во время его проповеди в храме равноапостольного князя Владимира в Москве.

Патриарх Кирилл и Владимир Путин. Фото: AP

Патриарх Кирилл сказал, что россияне сегодня живут в "очень благополучное время", ведь, по его словам, появление такого лидера, как Путин, является "даром сверху" и заслуживает благодарности.

"Первый из царских времен православный президент. Иногда даже думаешь: Господи, неужели это наяву? Это действительно дается сверху. Поэтому мы должны быть благодарны богу и за страну, в которой мы живем, и, откровенно скажу, за власть… и, конечно, за все то, что сегодня делает Россия", – сказал патриарх.

В своей речи патриарх также призвал граждан "трудиться во благо Церкви и Отечества" и избегать "соблазнов", которые, по его словам, навязывают "недоброжелатели страны". Он противопоставил Россию Западу, заявив о якобы глубоком духовно-нравственном кризисе в западных обществах, где, по его мнению, чрезмерная опора на науку, технологии и капитал не делает людей счастливыми.

Заявления Кирилла еще раз подтвердили тесную связь между Русской православной церковью и кремлевскими властями. Ранее он неоднократно называл Путина "примером доброго христианина" и призвал верующих молиться за него, несмотря на критику со стороны международного сообщества и правозащитников из-за начатой им войны против Украины.

Сам Путин также публично подчеркивал свою религиозность, заявляя, что иногда обращается к Богу и становится на колени. Также Путин утверждал, что война в Украине, где Россия потеряла уже более 1,15 млн человек, в том числе по меньшей мере 250 тысяч убитыми, была "угодна богу".

