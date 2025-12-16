Патріарх Кирило закликав росіян дякувати Богу за Путіна і час у війні проти України

Очільник Російської православної церкви патріарх Кирило виступив з промовою, в якій закликав громадян Росії дякувати Богу за російського диктатора Володимира Путіна та нинішній період в історії країни, попри повномасштабну війну проти України. Відповідні слова пролунали під час його проповіді у храмі рівноапостольного князя Володимира в Москві.

Патріарх Кирило та Володимир Путін. Фото: AP

Патріарх Кирило сказав, що росіяни сьогодні живуть у "дуже благополучний час", адже, за його словами поява такого лідера, як Путін, є "даром згори" і заслуговує на вдячність.

"Перший із царських часів православний президент. Іноді навіть думаєш: Господи, невже це наяву? Це справді дається згори. Тому ми маємо бути вдячні богу і за країну, в якій ми живемо, і, відверто скажу, за владу… і, звісно, за все те, що сьогодні робить Росія", – сказав патріарх.

У своїй промові патріарх також закликав громадян "трудитися на благо Церкви та Вітчизни" й уникати "спокус", які, за його словами, нав’язують "недоброзичливці країни". Він протиставив Росію Заходу, заявивши про нібито глибоку духовно-моральну кризу в західних суспільствах, де, на його думку, надмірна опора на науку, технології та капітал не робить людей щасливими.

Заяви Кирила вкотре підтвердили тісний зв’язок між Російською православною церквою та кремлівською владою. Раніше він неодноразово називав Путіна "прикладом доброго християнина" та закликав вірян молитися за нього, попри критику з боку міжнародної спільноти та правозахисників через почату ним війну проти України.

Сам Путін також публічно підкреслював свою релігійність, заявляючи, що інколи звертається до Бога й стає на коліна. Також Путін стверджував, що війна в Україні, де Росія втратила вже понад 1,15 млн людей, у тому числі щонайменше 250 тисяч убитими, була "угодна богу".

