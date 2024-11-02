Патриарх РПЦ Кирилл обещает россиянам бессмертие, но есть условие

Глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) призвал к молитвам за российского диктатора Владимира Путина и пообещал "вечную жизнь" всем россиянам, которые возьмут оружие и отправятся убивать украинцев. Как передает портал "Комментарии", телеканал "Дождь" сообщает, что в октябре была опубликована книга патриарха Кирилла под названием "За Русь Святую: патриотизм и вера", в которой содержатся обращения к россиянам о поддержке Путина, Кремля и солдат, которые участвуют в войне против Украины.

Патриарх РПЦ Кирилл и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Кирилл называет Владимира Путина одной из ключевых фигур в борьбе с современными "угрозами" и обещает "вечную жизнь" погибшим в войне.

"Кирилл призывает молиться за российскую власть, армию и Путина. По мнению патриарха, РПЦ нужно "мобилизоваться" вместе с военными и политическими силами страны. Ссылаясь на "Евангелие от Иоанна", Кирилл обещает погибшим российским военным вечную жизнь: "Сия есть жизнь вечная – и ты идешь на подвиг, отдаешь свою физическую жизнь, но помни: ты не погибнешь, ты не умрешь, ты будешь жить", — говорится в публикации.

В лучших традициях российской пропаганды в книге страна-агрессор обозначена как "миролюбивое государство" и "остров свободы", который защищает от "бесовщины" современного мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — патриарх РПЦ Кирилл по завершении крестного хода по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге обратился к медикам из-за ухудшения состояния здоровья. Руководителя РПЦ вызвали скорую. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Также издание "Комментарии" сообщало – патриарх РПЦ Кирилл, заявил, что Россия – мирная страна, которая не оккупирует другие территории. По его словам, Россия идет "своим историческим путём".



