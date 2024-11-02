logo

BTC/USD

69625.89

ETH/USD

2499.92

LTC/USD

70.23

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Патриарх РПЦ Кирилл обещает россиянам бессмертие, но есть условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Патриарх РПЦ Кирилл обещает россиянам бессмертие, но есть условие

Патриарх Кирилл призвал молиться за Путина

сегодня, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) призвал к молитвам за российского диктатора Владимира Путина и пообещал "вечную жизнь" всем россиянам, которые возьмут оружие и отправятся убивать украинцев. Как передает портал "Комментарии", телеканал "Дождь" сообщает, что в октябре была опубликована книга патриарха Кирилла под названием "За Русь Святую: патриотизм и вера", в которой содержатся обращения к россиянам о поддержке Путина, Кремля и солдат, которые участвуют в войне против Украины. 

Патриарх РПЦ Кирилл обещает россиянам бессмертие, но есть условие

Патриарх РПЦ Кирилл и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Кирилл называет Владимира Путина одной из ключевых фигур в борьбе с современными "угрозами" и обещает "вечную жизнь" погибшим в войне.

"Кирилл призывает молиться за российскую власть, армию и Путина. По мнению патриарха, РПЦ нужно "мобилизоваться" вместе с военными и политическими силами страны. Ссылаясь на "Евангелие от Иоанна", Кирилл обещает погибшим российским военным вечную жизнь: "Сия есть жизнь вечная – и ты идешь на подвиг, отдаешь свою физическую жизнь, но помни: ты не погибнешь, ты не умрешь, ты будешь жить", — говорится в публикации.

В лучших традициях российской пропаганды в книге страна-агрессор обозначена как "миролюбивое государство" и "остров свободы", который защищает от "бесовщины" современного мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — патриарх РПЦ Кирилл по завершении крестного хода по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге обратился к медикам из-за ухудшения состояния здоровья. Руководителя РПЦ вызвали скорую. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Также издание "Комментарии" сообщало – патриарх РПЦ Кирилл, заявил, что Россия – мирная страна, которая не оккупирует другие территории. По его словам, Россия идет "своим историческим путём".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tvrain/82862
Теги:

Новости

Все новости