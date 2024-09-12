Руководитель Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Гундяев, известный как патриарх Кирилл, заявил, что Россия – мирная страна, которая не оккупирует другие территории. По его словам, Россия идет "своим историческим путём". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников

Патриарх Кирилл выступил на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, где на одиннадцатом году войны России против Украины рассказал пропагандистским ресурсам "СПАС" и "Союз", что Москва якобы не занимается оккупацией украинских территорий.

В ходе мероприятия Гундяева спросили о возрождении христианской России. Настоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, объявленный СБУ в розыск из-за поддержки развязанной РФ войны в Украине, начал рассказывать о "смирении" России.

"Россия при всем ее могуществе очень смиренная страна. Мы никому ничего не навязываем, никого не оккупируем, никого не порабощаем, мы спокойно идем своим историческим путем", — рассказал патриарх Кирилл.

Также Гундяев добавил, что в русском народе объединяется "божественное и человеческое", поэтому при сохранении этого "Россия будет непобедимой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Русская православная церковь объяснила смысл существования России, "русского мира" и объявила "священную войну" Украине. На соборе под руководством патриарха РПЦ Кирилла заявили, что Россия "защищает единое духовное пространство Святой Руси".

Также "Комментарии" писали о том, как в РПЦ отреагировали на запрет "московской церкви" в Украине. Впоследствии РПЦ обвинила Константинопольского патриарха якобы в запрещении УПЦ МП в Украине.