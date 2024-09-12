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Скандальное заявление патриарха Кирилла: Россия мирная страна и не оккупирует никого

Патриарх Кирилл сделал циничное заявление о смирении России.

сегодня, 09:22
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Slava Kot

Руководитель Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Гундяев, известный как патриарх Кирилл, заявил, что Россия – мирная страна, которая не оккупирует другие территории. По его словам, Россия идет "своим историческим путём". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ. 

Скандальное заявление патриарха Кирилла: Россия мирная страна и не оккупирует никого

Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников

Патриарх Кирилл выступил на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, где на одиннадцатом году войны России против Украины рассказал пропагандистским ресурсам "СПАС" и "Союз", что Москва якобы не занимается оккупацией украинских территорий.

В ходе мероприятия Гундяева спросили о возрождении христианской России. Настоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, объявленный СБУ в розыск из-за поддержки развязанной РФ войны в Украине, начал рассказывать о "смирении" России.

"Россия при всем ее могуществе очень смиренная страна. Мы никому ничего не навязываем, никого не оккупируем, никого не порабощаем, мы спокойно идем своим историческим путем", — рассказал патриарх Кирилл.

Также Гундяев добавил, что в русском народе объединяется "божественное и человеческое", поэтому при сохранении этого "Россия будет непобедимой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Русская православная церковь объяснила смысл существования России, "русского мира" и объявила "священную войну" Украине. На соборе под руководством патриарха РПЦ Кирилла заявили, что Россия "защищает единое духовное пространство Святой Руси".

Также "Комментарии" писали о том, как в РПЦ отреагировали на запрет "московской церкви" в Украине. Впоследствии РПЦ обвинила Константинопольского патриарха якобы в запрещении УПЦ МП в Украине.



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Источник: https://unitedcultures.ru/news/religiya-i-kultura-globalizm-i-suverenitet-hristianskiy-vzglyad-na-aktualnye-vyzovy-sovremennogo-mira
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