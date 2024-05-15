Патрушев точно не простит свое увольнение: что ждет Путина и Россию

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Ткачик Олеся
Россию ждут неприятные события, считает политолог Николай Давыдюк. По его словам, Николай Патрушев, которого уволили с должности главы Совбеза и назначили в помощники кремлевского диктатора Владимира Путина, точно не простит ему такого унижения.
Николай Патрушев
При этом, политолог считает, что российский диктатор решил уволить Патрушева с должности главы Совбеза из-за банального страха. Путин, по мнению Давидюка, просто побоялся, что тот сосредоточит в своих руках гораздо больше власти, чем другие российские политики.
При этом политолог прогнозирует, что так называемые угнетенные Россией народы увидят, что у кремлевского диктатора все плохо, что он становится слаб и точно захотят бороться за получение своей независимости.
Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что кремлевский диктатор собрался с визитом в Китай. По его словам, несмотря на заявления российской пропаганды о том, что у РФ все хорошо, и она готова воевать еще долго, на самом деле это не так. Об этом как раз и говорит визит Путина в Пекин, считает Давидюк.
По мнению эксперта, там российский диктатор будет обсуждать с Си Цзиньпином план так называемого перемирия с Украиной. Этот план Путина по его задумке должен стать некой альтернативой "формуле мира" президента Владимира Зеленского, которую должны обсудить в Швейцарии на Глобальном саммите мира.
Как прогнозирует Давидюк, Путин планирует сделать ставку на не публичные переговоры при поддержке Китая.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в РФ заявили, что Китай отказался от участия в Глобальном саммите мира и занял в этом вопросе "мудрую позицию".
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Ігор
сегодня, 20:43
Так, так! В них все загниває, лишилось кілька сотен ракет. І як закінчаться, так і одразу. Та й ударний кулак в них не достатній. І негаразди в управлінні. Скоро заколоти імені Порошенка почнуться. Нема про що турбуватись. Ось ось і посиплеться. Нам головне про поп-корн треба думати. І кишені для репарацій готувати. Нарешті, за 33 роки маємо Ыкспертыв, які знають як там. Єдиний, малеееенький сумнів: а чому вони жодного разу за 33 роки не знали як тут, і досі не знають що далі? Програли бо не змінювались!