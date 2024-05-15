Патрушев точно не простит свое увольнение: что ждет Путина и Россию

Россию ждут неприятные события, считает политолог Николай Давыдюк. По его словам, Николай Патрушев, которого уволили с должности главы Совбеза и назначили в помощники кремлевского диктатора Владимира Путина, точно не простит ему такого унижения.

Николай Патрушев

При этом, политолог считает, что российский диктатор решил уволить Патрушева с должности главы Совбеза из-за банального страха. Путин, по мнению Давидюка, просто побоялся, что тот сосредоточит в своих руках гораздо больше власти, чем другие российские политики.

"Патрушев точно не из тех, кто простит такое увольнение",

– отметил Давидюк и добавил, что именно поэтому можно утверждать, что у кремлевского диктатора не все так хорошо, как он пытается демонстрировать.

При этом политолог прогнозирует, что так называемые угнетенные Россией народы увидят, что у кремлевского диктатора все плохо, что он становится слаб и точно захотят бороться за получение своей независимости.

"Война у них будет до конца и не только с Украиной",

– заявил Давидюк.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что кремлевский диктатор собрался с визитом в Китай. По его словам, несмотря на заявления российской пропаганды о том, что у РФ все хорошо, и она готова воевать еще долго, на самом деле это не так. Об этом как раз и говорит визит Путина в Пекин, считает Давидюк.

По мнению эксперта, там российский диктатор будет обсуждать с Си Цзиньпином план так называемого перемирия с Украиной. Этот план Путина по его задумке должен стать некой альтернативой "формуле мира" президента Владимира Зеленского, которую должны обсудить в Швейцарии на Глобальном саммите мира.

Как прогнозирует Давидюк, Путин планирует сделать ставку на не публичные переговоры при поддержке Китая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в РФ заявили, что Китай отказался от участия в Глобальном саммите мира и занял в этом вопросе "мудрую позицию".