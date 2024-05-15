logo

BTC/USD

66009.38

ETH/USD

3012.64

LTC/USD

81.62

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Патрушев точно не простит свое увольнение: что ждет Путина и Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Патрушев точно не простит свое увольнение: что ждет Путина и Россию

Николай Патрушев, которого уволили с должности главы Совбеза и назначили в помощники кремлевскому диктатору, точно не простит своего увольнения Владимиру Путину, сказал в эфире 24 канала Николай Давыдюк

сегодня, 20:50
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Россию ждут неприятные события, считает политолог Николай Давыдюк. По его словам, Николай Патрушев, которого уволили с должности главы Совбеза и назначили в помощники кремлевского диктатора Владимира Путина, точно не простит ему такого унижения.

Патрушев точно не простит свое увольнение: что ждет Путина и Россию

Николай Патрушев

При этом, политолог считает, что российский диктатор решил уволить Патрушева с должности главы Совбеза из-за банального страха. Путин, по мнению Давидюка, просто побоялся, что тот сосредоточит в своих руках гораздо больше власти, чем другие российские политики.

"Патрушев точно не из тех, кто простит такое увольнение",
– отметил Давидюк и добавил, что именно поэтому можно утверждать, что у кремлевского диктатора не все так хорошо, как он пытается демонстрировать.

При этом политолог прогнозирует, что так называемые угнетенные Россией народы увидят, что у кремлевского диктатора все плохо, что он становится слаб и точно захотят бороться за получение своей независимости.

"Война у них будет до конца и не только с Украиной",
– заявил Давидюк.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что кремлевский диктатор собрался с визитом в Китай. По его словам, несмотря на заявления российской пропаганды о том, что у РФ все хорошо, и она готова воевать еще долго, на самом деле это не так. Об этом как раз и говорит визит Путина в Пекин, считает Давидюк.

По мнению эксперта, там российский диктатор будет обсуждать с Си Цзиньпином план так называемого перемирия с Украиной. Этот план Путина по его задумке должен стать некой альтернативой "формуле мира" президента Владимира Зеленского, которую должны обсудить в Швейцарии на Глобальном саммите мира.

Как прогнозирует Давидюк, Путин планирует сделать ставку на не публичные переговоры при поддержке Китая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в РФ заявили, что Китай отказался от участия в Глобальном саммите мира и занял в этом вопросе "мудрую позицию".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/zayavi-rosiyskoyi-propagandi-yaki-problemi-mozhut-viniknuti-putina_n2555469
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 20:43

Так, так! В них все загниває, лишилось кілька сотен ракет. І як закінчаться, так і одразу. Та й ударний кулак в них не достатній. І негаразди в управлінні. Скоро заколоти імені Порошенка почнуться. Нема про що турбуватись. Ось ось і посиплеться. Нам головне про поп-корн треба думати. І кишені для репарацій готувати. Нарешті, за 33 роки маємо Ыкспертыв, які знають як там. Єдиний, малеееенький сумнів: а чому вони жодного разу за 33 роки не знали як тут, і досі не знають що далі? Програли бо не змінювались!


Новости

Все новости