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Главная Новости Мир Россия Пенсионерка из России застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре: подробности (ВИДЕО)
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Пенсионерка из России застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре: подробности (ВИДЕО)

Женщина залезла прямо в саркофаг с мощами святого Лазаря

сегодня, 21:03
Автор:

Лиля Воробьева

Паломница из Российской Федерации наверное на всю жизнь запомнит посещение острова Кипр. В городе Ларнака, в церкви Святого Лазаря она подошла к его гробнице с мощами и решила попасть внутрь. Возможно, чтобы приложиться к чудотворному саркофагу, где покоится святой. Но выбраться назад сама не смогла, застряла там. Об инциденте проинформировал Telegram канал Mash .

Пенсионерка из России застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре: подробности (ВИДЕО)

Саркофаг святого Лазаря на Кипре (фото из открытых источников)

Именно в этом кипрском храме нашел свое последнее пристанище святитель, о котором рассказывает Евангельская притча. Его, легендарного Лазаря, воскресил Христос, по просьбе его сестры, когда он уже несколько дней находился в гробнице.

Чтобы помочь неуемной туристке подняться из саркофага, гидам пришлось звать с улицы нескольких местных жителей. Они помогли ей выбраться обратно на территорию храма.

Справка: этот саркофаг со святыми мощами нашли в этом городе на острове еще в 890 году. На нем обнаружили табличку со следующими словами: "Лазарь четырехдневный, друг Христов". Христианскую святыню забрали в Константинополь. В конце IX — начале X века на этом месте в Ларнаке построили церковь, которую назвали именем великого христианского просветителя.

Уже в наши дни, в 1972 году, когда делали ремонт в храме, под алтарем нашли мраморную гробницу с останками человека. Их идентифицировали как мощи христианского просветителя, который осуществлял здесь свое служение.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Зимбабве пенсионерка дважды воскресла на собственных похоронах . В Зимбабве 99-летняя женщина дважды "воскресала", когда ее пытались похоронить. Жительница одного из сел в провинции Северный Матабелеленд долгое время болела и перенесла инсульт.


 


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Источник: https://t.me/breakingmash/27529
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