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Перед какой дилеммой оказалась Москва: в британской разведке дали ответ

В британской разведке считают, что партизанские рейды на территорию РФ поставили Москву перед непростым выбором

сегодня, 09:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Рейды российских добровольцев на территорию ряда российских областей поставили российское руководство перед непростым выбором: направить дополнительные силы и ресурсы, чтобы защитить свою территорию или оставлять войска во временно оккупированных регионах Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Перед какой дилеммой оказалась Москва: в британской разведке дали ответ

Белгородская область. Фото: из открытых источников

Британские эксперты обращают внимание, что партизанское движение на приграничных с Украиной российских территориях не только не прекращает свою деятельность, но усиливает темпы наступления. Так за последние 10 дней бойцы РДК во второй раз пересекли границу и пошли в наступление. Была нанесена серия прицельных ударов. В итоге власти Белгородской области приняли решение эвакуировать жителей приграничного города Шебекино. 


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По информации Минобороны Британии, в этот раз российским военным и силовикам удалось быстрее оттеснить партизанские силы, чем это было в первый раз. Но Минобороны РФ пришлось задействовать серьезные силы, чтобы дать отпор РДК. В боях были задействованы ударные вертолеты и тяжелая термобарическая ракетная установка ТОС-1А.

"Российские командиры сейчас стоят перед острой дилеммой: усиливать оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции в оккупированной Украине", — говорится в сводке британской разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — новый прорыв на Белгородщине: РДК атакует в пригороде Шебекино.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле сдержанно отреагировали на новый прорыв РДК на Белгородщине.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1664510885249908736
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