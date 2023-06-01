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В Кремле отреагировали на новый прорыв РДК на Белгородщине

Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в курсе обострении ситуации в Белгородской области

сегодня, 15:25 comments2565
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и белгородским губернатором Гладковым, осуществляется поддержка в переселении покидающих жилье жителей населенных пунктов Белгородской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

В Кремле отреагировали на новый прорыв РДК на Белгородщине

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля подтвердил непростую ситуацию в Белгородской области, но при этом отметил, что ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может оказать влияние на ход "военной спецоперации" в целом.


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А позже и вовсе появилась информация, которую тут же высмеяли в соцсети. Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекино орденом Мужества. В сети начали появляться комментарии о том, что указ Путин выдал сам находясь в бункере, а глава администрации Шебекино показал свое мужество, убегая от бойцов РДК, с сжигая набегу документацию.

Отметим, о новом рейде РДК на Белгородщину стало известно сегодня. РДК атакует в пригороде Шебекино.

Читайте также на портале "Комментарии" — майские атаки неизвестных дронов по территории РФ, а также заходы туда российских вооруженных формирований, борющихся с путинским режимом, явно получат летнее продолжение. Так, бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свободная Россия" (ЛСР) уже 1 июня заявили о продолжении операций, целью которых является – принести мир и свободу. О чём говорит происходящее? Чего ожидать дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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