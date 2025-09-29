logo

Перед российскими дипломатами зажгут красный свет: какое решение готовит ЕС

Euobserver пишет о том, что поездки российских дипломатов по Европе ограничат для пресечения шпионажа

29 сентября 2025, 13:18
ЕС собирается ввести строгие ограничения на передвижение российских дипломатов по Европе в целях предотвращения подрывной деятельности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Euobserver.

Перед российскими дипломатами зажгут красный свет: какое решение готовит ЕС

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Предполагается, что российские дипломаты, например, из Брюсселя, должны будут уведомлять власти Люксембурга и Нидерландов о своих поездках через их территорию в Гаагу.

Эти меры обсуждаются в рамках новых предложений ЕС по усилению контроля за дипломатической деятельностью России на территории Европейского Союза.

Кроме того, Евросоюз в 19-м пакете санкций против РФ намерен ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но всех сотрудников дипломатических представительств России.

Ограничения могут коснуться консульского персонала, административно-технического персонала, а также членов их семей.

Читайте также на портале "Комментарии" — для граждан РФ не возникнет никаких новых проблем во время путешествия странами Европейского Союза. И это несмотря на новые санкции против этого сектора. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили дипломаты в интервью для EUobserver.

Журналисты отмечают, в прошлом году ЕС посетили приблизительно 541 тысяча россиян, по сравнению с 517 тысячами в 2023 году и более четырех миллионов за год до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Отмечается, что страны Северной Европы, Балтии, Чехия и Польша призвали к более жестким ограничениям для российских туристов из соображений безопасности и как форму культурного бойкота. Но предложение Еврокомиссии по 19 раунду санкций против РФ было направлено на граждан ЕС, которые хотели бы провести отпуск на территории, подконтрольной российскому диктатору Владимиру Путину.




