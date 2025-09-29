logo_ukra

Перед російськими дипломатами засвітять червоне світло: яке рішення готує ЄС
НОВИНИ

Перед російськими дипломатами засвітять червоне світло: яке рішення готує ЄС

Euobserver пише про те, що поїздки російських дипломатів Європою обмежать для припинення шпигунства

29 вересня 2025, 13:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

ЄС збирається запровадити суворі обмеження на пересування російських дипломатів Європою з метою запобігання підривній діяльності. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі Euobserver.

Перед російськими дипломатами засвітять червоне світло: яке рішення готує ЄС

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Передбачається, що російські дипломати, наприклад, із Брюсселя, повинні повідомляти владу Люксембургу та Нідерландів про свої поїздки через їхню територію до Гааги.

Ці заходи обговорюються в рамках нових пропозицій ЄС щодо посилення контролю за дипломатичною діяльністю Росії на території Європейського Союзу.

Крім того, Євросоюз у 19-му пакеті санкцій проти РФ має намір обмежити пересування всередині блоку не лише російських дипломатів, а й усіх співробітників дипломатичних представництв Росії.

Обмеження можуть торкнутися консульського персоналу, адміністративно-технічного персоналу та членів їх сімей.

Читайте також на порталі "Коментарі" – для громадян РФ не виникне жодних нових проблем під час подорожі країнами Європейського Союзу. І це попри нові санкції проти цього сектора. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявили дипломати в інтерв'ю для EUobserver.

Журналісти зазначають, торік ЄС відвідали приблизно 541 тисячу росіян, порівняно з 517 тисячами у 2023 році та понад чотири мільйони за рік до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зазначається, що країни Північної Європи, Балтії, Чехія та Польща закликали до більш жорстких обмежень для російських туристів з міркувань безпеки та як форму культурного бойкоту. Але пропозиція Єврокомісії щодо 19 раунду санкцій проти РФ була спрямована на громадян ЄС, які б хотіли провести відпустку на території, підконтрольній російському диктатору Володимиру Путіну.




Джерело: https://euobserver.com/eu-and-the-world/ard2038c84?gad_sou1rce=1&gad_campaignid=21301092454&gbraid=0AAAAAoa6QoY0F58lyG33uHTqnfnd9Bq5S&gclid=Cj0KCQjw3OjGBhDYARIsADd-uX5dQJbqS6GtC7W_3aCPJ-gFVCyoPRGMM1AHedqyssbk9Cane0Q89ugaAp0cEALw_wcB
