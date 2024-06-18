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Перед саммитом мира в Швейцарии российский дипломат пытался купить оружие: он был задержан

Сотрудник российского посольства посетил магазин, принадлежащий немецкоязычному швейцарскому торговцу оружием

сегодня, 20:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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  За несколько недель до мирного саммита в Бюргенштоке швейцарские правоохранители задержали российского дипломата, пытавшегося приобрести огнестрельное оружие. Об этом сообщает Tages-Anzeiger.

Перед саммитом мира в Швейцарии российский дипломат пытался купить оружие: он был задержан

Саммит мира в Швейцарии (фото из открытых источников)

Федеральная прокуратура Швейцарии отметила, что россиянин пытался получить оружие и опасные вещества в нескольких местах страны. Сотрудник российского посольства заходил в магазин, принадлежащий немецкоязычному швейцарскому торговцу оружием, но ничего не купил.

Прокуратура подтвердила, что расследования продолжаются, и сообщила, что в рамках начальных мер безопасности было проведено несколько обысков домов с участием кантональной полиции. Однако дипломат обладает иммунитетом.

Это дело журналисты назвали одним из самых серьезных для швейцарской разведки. За подозреваемым агентом следила разведывательная служба Швейцарии, а затем дело передали правоохранительным органам.

Федеральная прокуратура обратилась с просьбой снять иммунитет с дипломата, что является редким запросом. Для проведения уголовного расследования прокуратуре предстоит получить разрешение от Федерального совета.

Сейчас решение предстоит принять министру юстиции Беату Янсу, но возможно вмешательство министра иностранных дел Игнацио Кассиса или даже всего правительства Швейцарии.

Издание также отмечает, что российский дипломат мог покинуть страну, и правительство Швейцарии возможно способствовало этому процессу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии растет количество экстремистов . Российская агрессия против Украины привела к тому, что в Германии зафиксирован рост экстремистов. Также на это повлияла эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет "Deutsche Welle", цитируя заявление президента Федерального ведомства по охране конституции Германии Томаса Хальденванга.



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Источник: https://www.tagesanzeiger.ch/kurz-vor-buergenstock-russischer-agent-in-bern-suchte-waffen-863343414880
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