Перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа предстоит проделать много "домашней работы". Соответствующее заявление в интервью российским пропагандистам сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Главный рупор Кремля добавил, что пока подготовка очередного саммита Россия-США в полном объеме не начата, соответствующая полномасштабная работа начнется только сейчас.

При этом Дмитрий Песков уже традиционно обвинил Украину в смене позиций, что, по мнению Москвы. Не способствует процессу мирного урегулирования. Якобы позиция РФ и российского диктатора последовательна и хорошо известна.

В частности, президент снова заявил, что был бы готов принять участие в саммите, если его пригласят.

В частности, президент снова заявил, что был бы готов принять участие в саммите, если его пригласят.

"Если это будет приглашение в формате, когда мы встречаемся втроем. Или shuttle diplomacy (челночная дипломатия, — ред.): президент Трамп встречается с Путиным, и президент Трамп встречается со мной. То в том или ином формате, мы согласимся", — отметил украинский лидер.

При этом Владимир Зеленский не исключает, что встреча в Будапеште может пойти по "плохому сценарию". Например, что Трамп и Путин попытаются договориться за спиной и выдвинуть неприемлемые условия для Украины.






