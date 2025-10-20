Перед самітом із Трампом у Кремлі заговорили про «домашнє завдання»

Перед зустріччю Володимира Путіна і Дональда Трампа пройде багато "домашньої роботи". Відповідну заяву в інтерв'ю російським пропагандистам зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головний рупор Кремля додав, що поки підготовку чергового саміту Росія-США в повному обсязі не розпочато, відповідна повномасштабна робота розпочнеться лише зараз.

При цьому Дмитро Пєсков уже традиційно звинуватив Україну у зміні позицій, що, на думку Москви. Не сприяє процесу мирного врегулювання. Нібито позиція РФ та російського диктатора послідовна та добре відома.

Зокрема президент знову заявив, що був би готовий взяти участь у саміті, якщо його запросять.

"Якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох. Або shuttle diplomacy (човникова дипломатія, — ред.): президент Трамп зустрічається з Путіним, і президент Трамп зустрічається зі мною. То в тому чи іншому форматі ми погодимося", — зазначив український лідер.

При цьому Володимир Зеленський не виключає, що зустріч у Будапешті може піти за "поганим сценарієм" . Наприклад, що Трамп та Путін спробують домовитися за спиною та висунути неприйнятні умови для України.

