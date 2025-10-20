logo_ukra

Перед самітом із Трампом у Кремлі заговорили про «домашнє завдання»
commentss НОВИНИ Всі новини

Перед самітом із Трампом у Кремлі заговорили про «домашнє завдання»

Дмитро Пєсков зазначив, що поки що робота з підготовки зустрічі Путіна та Трампа не розпочалася

20 жовтня 2025, 13:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Перед зустріччю Володимира Путіна і Дональда Трампа пройде багато "домашньої роботи". Відповідну заяву в інтерв'ю російським пропагандистам зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Перед самітом із Трампом у Кремлі заговорили про «домашнє завдання»

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головний рупор Кремля додав, що поки підготовку чергового саміту Росія-США в повному обсязі не розпочато, відповідна повномасштабна робота розпочнеться лише зараз.

При цьому Дмитро Пєсков уже традиційно звинуватив Україну у зміні позицій, що, на думку Москви. Не сприяє процесу мирного врегулювання. Нібито позиція РФ та російського диктатора послідовна та добре відома.

