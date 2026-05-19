Накануне своего официального визита в Китай российский диктатор Владимир Путин записал видеообращение к гражданам КНР, в котором отметил якобы "беспрецедентно высокий уровень" отношений между Москвой и Пекином. В обращении он активно подчеркивал важность стратегического партнерства между двумя государствами и демонстрировал особую приверженность китайскому руководству.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

В своем выступлении Путин обратился к аудитории словами: "Дорогие китайские друзья, поздравляю вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина".

Далее глава Кремля заявил, что двусторонние отношения России и Китая достигли якобы уникального уровня развития. По его словам, сотрудничество базируется на "взаимопонимании, доверии и равноправном диалоге", а также на готовности поддерживать друг друга в вопросах, которые, как он выразился, касаются "ключевых национальных интересов", включая суверенитет и государственную целостность.

Путин также отметил, что обе страны "уверенно смотрят в будущее" и активно расширяют взаимодействие в разных областях — от политики и экономики до оборонного сотрудничества. Он особо отметил настроенность Си Цзиньпина на долгосрочное партнерство с Россией.

Кроме того, российский правитель заявил, что Москва с уважением относится к истории и культурным достижениям Китая, включая науку и искусство, и заинтересована в дальнейшем сближении народов двух стран. По его мнению, это должно способствовать укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире.

В общей сложности обращение Путина к гражданам Китая длилось около пяти минут. Для сравнения, его новогоднее поздравление для россиян в этом году было короче и длилось примерно три минуты 20 секунд.

Портал "Комментарии" уже писал, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о начале переговорного процесса с Украиной по обеспечению прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. По его словам, стороны уже перешли к техническому этапу консультаций, а вопрос защиты языковых, культурных и образовательных прав венгерского общества является одним из ключевых в отношениях между Киевом и Будапештом.