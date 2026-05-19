Перед візитом до Сі Путін пішов на страшне приниження перед китайцями: що відбувається
Перед візитом до Сі Путін пішов на страшне приниження перед китайцями: що відбувається

Звернення Путіна до громадян Китаю виявилося тривалішим, ніж його новорічне привітання до росіян

19 травня 2026, 09:05
Клименко Елена

Напередодні свого офіційного візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін записав відеозвернення до громадян КНР, у якому наголосив на нібито "безпрецедентно високому рівні" відносин між Москвою та Пекіном. У зверненні він активно підкреслював важливість стратегічного партнерства між двома державами та демонстрував особливу прихильність до китайського керівництва.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

У своєму виступі Путін звернувся до аудиторії словами: "Дорогі китайські друзі, вітаю вас! Радий вкотре відвідати Пекін на запрошення мого давнього доброго друга, голови КНР Сі Цзіньпіна". 

Далі глава Кремля заявив, що двосторонні відносини Росії та Китаю досягли нібито унікального рівня розвитку. За його словами, співпраця базується на "взаєморозумінні, довірі та рівноправному діалозі", а також на готовності підтримувати одне одного в питаннях, які, як він висловився, стосуються "ключових національних інтересів", включно із суверенітетом і державною цілісністю.

Путін також наголосив, що обидві країни "впевнено дивляться в майбутнє" та активно розширюють взаємодію у різних сферах — від політики й економіки до оборонного співробітництва. Він окремо відзначив налаштованість Сі Цзіньпіна на довгострокове партнерство з Росією.

Крім того, російський правитель заявив, що Москва з повагою ставиться до історії та культурних досягнень Китаю, включаючи науку та мистецтво, і зацікавлена у подальшому зближенні народів двох країн. На його думку, це має сприяти зміцненню глобальної безпеки та стабільності у світі.

Загалом звернення Путіна до громадян Китаю тривало близько п’яти хвилин. Для порівняння, його новорічне привітання для росіян цього року було коротшим і тривало приблизно три хвилини 20 секунд.

Портал "Коментарі" вже писав, що новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про початок переговорного процесу з Україною щодо гарантування прав угорської нацменшини на Закарпатті. За його словами, сторони вже перейшли до технічного етапу консультацій, а питання захисту мовних, культурних та освітніх прав угорської громади є одним із ключових у відносинах між Києвом та Будапештом.



