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Передышки не будет и лучших условий тоже: Небензя обратился к Украине с циничным требованием

Небензя утверждает, что лучших условий, чем выдвину Путин, Украина не получит

сегодня, 18:55
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Ткачик Олеся

Постпред террористической России в Совбезе ООН в свойственной ему хамской манере заявил, что Украина не получит передышки на поле боя. По его словам, именно поэтому ей следует поторопиться с переговорами, так как она не получит ничего лучше условий, которые выдвинул кремлевский диктатор Владимир Путин.

Передышки не будет и лучших условий тоже: Небензя обратился к Украине с циничным требованием

Василий Небензя

Небензя отметил, что ранее Киев озвучил готовность к переговорам. По его словам, эта позиция полностью отвечает интересам РФ, для которой является "наиболее предпочтительным дипломатический метод решения конфликта".

По его словам, террористическая Россия "никогда не отказывалась от переговоров, их, при науськивании своих западных спонсоров, отвергали Зеленский и его клика".

В связи с этим Небензя призвал Украину поторопиться с переговорами. По его словам, Киев должен учитывать, что Вооруженные силы РФ не дадут украинской армии передышки на поле боя. Лучше условий, предложенных Путиным, Киеву не удастся получить, цинично заявил российский дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что перед Саммитом мира в Швейцарии Путин огласил свои условия мира в Украине. В частности, он потребовал, чтобы украинские военные вышли из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. При этом Украина должна отказаться от членства в НАТО. Только после этих шагов РФ готова начать переговоры.

После этого, Путин заявил, что должен обсуждаться нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Также Путин заявил, что в Украине должны быть обеспечены "права, свободы, а также интересы" русскоязычных граждан. Плюс ко всему этому диктатор хочет признания "территориальных реалий".





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/07/25/23537029.shtml?updated
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 18:19

Єдине на що ви здатні, це просування по 10 сантиметрів/день. Це ще на багато багато років. цій владі це вигідно. А перепочинок не потрібен, часу вдосталь. Он кілька сотен суперпрофесіоналів з 3 відомств змогли знайти по 140 годин кожний, щоб зловити талановитого юнака 18 років. Чи того? Занадто багато дивного. Влаштували шоу-95 з міністрами та Фюрером. Отримають премії понадурочні, на відрядження з харчуванням, підвищення. Тому що в Україні, для них все добре і терпілам шоу-95.


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