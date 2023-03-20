Переговорный козырь: Смогут ли россияне продлить зерновой шантаж

Сегодня Россия поставила новый-старый ультиматум по продлению зернового соглашения. И сделала этот ультиматум специально в день визита Си Цзиньпиня в Москву, ведь Китай является одним из самых важных игроков, заинтересованных в продлении соглашения. Таким образом, россияне пытаются затащить Китай в свою зерновую игру. Об этом написал в своем блоге руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко.



Кремль пытается затащить в «игру» Си Цзиньпиня

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"Две недели назад Россия вынуждена была продлить зерновое соглашение под давлением Турции. В РФ не были готовы к турецкому шантажу, ведь турецкая таможня просто перестала оформлять товары", – напоминает эксперт.

По его словам, сейчас высокой вероятностью можем говорить о том, что на российские условия никто не пойдет. Следовательно, вариантов развития немного.

"Ситуация будет подвешена на неопределенное время, и РФ будет разыгрывать зерновую карту в переговорном процессе. Турки еще раз провернут финт с растаможкой и начнется позиционная война, в результате которой Россия продлит еще на несколько месяцев соглашение. Российский ультиматум будет частично удовлетворен (ключевое денежное требование — разблокирование аммиакопровода Тольятти-Одесса, лоббирующее Ротенберг). Надо сразу отметить, что при условии работающей ГТС, открытие аммиакопровода вряд ли является чем-то экстраординарным, хотя в Украине многие при таких обстоятельствах начнут говорить о "торговле на крови", — объясняет Денисенко.

По его мнению, в общем, рано или поздно, но РФ должна была вытащить эту карту и сейчас, к сожалению, сценарий "подвешивания ситуации на неопределенный период" становится наиболее вероятным. Ведь не зря Россия искусственно тормозила экспорт своей сельхозпродукции, даже в ущерб своим аграриям.

Как прогнозирует эксперт, теперь зерновое соглашение снова становится главным и, пожалуй, единственным переговорным козырем для РФ. Представить, что Запад сейчас ответит запретом на критически важный для РФ импорт в Россию семян практически невозможно. Дело в том, что Запад критически зависит от русских удобрений.

"Пока ответа на вопрос, как решится это соглашение, нет. Россия создала еще одну точку напряжения и будет ждать, чтобы с ней начались переговоры. Но при этом не нужно забывать: на первое зерновое соглашение Москва пошла и при менее сложных для себя условиях. Точек давления на РФ пока все еще предостаточно", — резюмирует Вадим Денисенко.

Как писали "Комментарии", Россия выдвинула новый ультиматум по зерновому соглашению, обещая сорвать его через 60 дней, если его условия не будут выполнены.

"Комментарии" также сообщали о том, зерновое соглашение под вопросом: на какие спекуляции идет РФ — чего достигает. Эксперты подробно разобрались в вопросе во время эксклюзивного интервью нашему изданию.

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