Переговорный козырь: Смогут ли россияне продлить зерновой шантаж

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Моесеенко Валентина
Сегодня Россия поставила новый-старый ультиматум по продлению зернового соглашения. И сделала этот ультиматум специально в день визита Си Цзиньпиня в Москву, ведь Китай является одним из самых важных игроков, заинтересованных в продлении соглашения. Таким образом, россияне пытаются затащить Китай в свою зерновую игру. Об этом написал в своем блоге руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко.
Кремль пытается затащить в «игру» Си Цзиньпиня
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По его словам, сейчас высокой вероятностью можем говорить о том, что на российские условия никто не пойдет. Следовательно, вариантов развития немного.
По его мнению, в общем, рано или поздно, но РФ должна была вытащить эту карту и сейчас, к сожалению, сценарий "подвешивания ситуации на неопределенный период" становится наиболее вероятным. Ведь не зря Россия искусственно тормозила экспорт своей сельхозпродукции, даже в ущерб своим аграриям.
Как прогнозирует эксперт, теперь зерновое соглашение снова становится главным и, пожалуй, единственным переговорным козырем для РФ. Представить, что Запад сейчас ответит запретом на критически важный для РФ импорт в Россию семян практически невозможно. Дело в том, что Запад критически зависит от русских удобрений.
Как писали "Комментарии", Россия выдвинула новый ультиматум по зерновому соглашению, обещая сорвать его через 60 дней, если его условия не будут выполнены.
"Комментарии" также сообщали о том, зерновое соглашение под вопросом: на какие спекуляции идет РФ — чего достигает. Эксперты подробно разобрались в вопросе во время эксклюзивного интервью нашему изданию.
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