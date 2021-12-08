Переговоры будут продолжаться: Россия настаивает на продолжении диалога с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил в среду, 8 декабря, что Россия в течение недели пришлет Вашингтону предложения по продолжению переговоров с президентом США Джо Байденом по Украине. Об этом сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин - фото из открытых источников

Путин сказал журналистам, что переговоры прошли открыто и конструктивно, но главное, по мнению президента России, чтобы всегда была возможность продолжить диалог. При этом Путин назвал "провокационным" предположение о том, что Россия планирует атаковать Украину.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня общался по защищенному видеозвонку со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора американский президент отметил решительные экономические и другие меры в случае возможной военной агрессии на территорию нашей страны.

По обнародованной информации, американский лидер рассказал об обеспокоенности США и совместных союзников из европейского сообщества по поводу российской эскалации силы у границы с Украиной и отметил, что они не будут стоять в стороне при возможном совершении военной агрессии и ответят, применяя решительные экономические и другие меры.

Президент России Владимир Путин выразил своему американскому коллеге Джо Байдену мнение, что это НАТО делает "опасные попытки", когда пытается взять украинские территории под контроль. Официальный ресурс президента России сообщает, что главной темой разговора двух лидеров стала тема внутриукраинского кризиса, а также отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей, которые Москва называет основой наступления мира в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!