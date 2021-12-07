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Переговоры Путина и Байдена: Кремль не ожидает прорыва после разговора

Пресс-секретарь лидера России Песков заявил, что это рабочий разговор в непростой период

сегодня, 13:50
Автор:

Карина Ожерельева
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Кремль заявил, что не ожидает прорыва во вторник, 7 декабря, на виртуальных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом по Украине, но призвал людей сохранять спокойствие, несмотря на рост напряженности. Об этом сообщает Reuters.

Переговоры Путина и Байдена: Кремль не ожидает прорыва после разговора

На экране изображен флаг с русским гербом - Reuters

Ожидается, что Байден и Путин проведут видеоконференцию примерно в 15:00 по Гринвичу на фоне опасений Запада по наращиванию российских войск вблизи Украины. Байден планирует предупредить Путина о серьезных экономических последствиях, если Россия вторгнется, заявили представители США в понедельник, 6 декабря.

Россия отрицает планы нападения на Украину.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, 7 декабря, что Москва сожалеет о том, что назвала предполагаемой тенденцией Белого дома прибегать к санкциям, но сказал, что Путин готов выслушать беспокойство Байдена и что лидер Кремля хочет выразить свое.

"От этого разговора не стоит ожидать прорывов. Это рабочий разговор в очень сложный период. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она чрезвычайна, и это требует личной дискуссии на самом высоком уровне ", — сказал Песков.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут видеозвонок во вторник, 7 декабря. Лидеры двух стран намерены обсудить напряженную ситуацию в Украине. Как заявила представитель Белого дома Джен Псаки, другие темы будут включать "стратегическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы". Они также будут обсуждать двусторонние связи и реализацию договоренностей, достигнутых на их саммите в Женеве в июне.


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Источник: https://www.reuters.com/world/kremlin-expects-no-breakthrough-putin-biden-talks-urges-calm-2021-12-07/
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