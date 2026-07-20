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Переговори США та Ірану: Кремль виступив із несподіваною пропозицією

Росія заявила про готовність організувати мирний діалог між Вашингтоном, Тегераном та країнами Перської затоки, але визнає, що нав'язувати свої послуги не має наміру

20 липня 2026, 07:23
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Кравцев Сергей

Росія виступила з ініціативою стати майданчиком для переговорів між Сполученими Штатами, Іраном та державами Перської затоки на тлі стрімкого загострення ситуації на Близькому Сході. У Москві заявили, що готові сприяти пошуку дипломатичного рішення, проте наголосили, що не мають наміру нав'язувати свою посередницьку роль.

Переговори США та Ірану: Кремль виступив із несподіваною пропозицією

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

З відповідною заявою виступив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Алімов. За його словами, російська сторона відкрита до організації як американо-іранського діалогу, так і переговорів між Іраном та арабськими державами регіону.

"Готові сприяти мирному врегулюванню розбіжностей та надати майданчик для переговорів, проте нав'язуватись не збираємось", — заявив дипломат, якого цитують російські ЗМІ.

Пропозиція Москви прозвучала на тлі фактичної зупинки мирного процесу, який раніше проходив за посередництва Пакистану. Саме Ісламабад виступав ключовим майданчиком для переговорів між Вашингтоном та Тегераном після підписання червневого меморандуму, який передбачав досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Однак, новий раунд переговорів досі не оголошений.

У російському МЗС стверджують, що дипломатичні зусилля продовжуються у ширшому міжнародному форматі. За словами Алімова, Москва підтримує постійні контакти з Пакистаном, Саудівською Аравією, Туреччиною та іншими зацікавленими сторонами, які намагаються повернути США та Іран до переговорів.

На тлі ударів і зростання військової активності навколо Ірану подібні заяви Кремля свідчать про прагнення Росії посилити свій вплив у близькосхідному врегулюванні і зайняти помітне місце в можливому переговорному процесі.

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