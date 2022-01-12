Переговоры в Брюсселе: Россия обвиняет НАТО в создании напряженности между Западом и Востоком

Россия выдвинула свои требования по гарантиям безопасности в Европе 30 союзникам НАТО в среду, 12 января, но настаивала, что это не ультиматумы после интенсивных переговоров с Соединенными Штатами в Женеве. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время Совета Россия-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе - Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в штабе союзников заместителя министра иностранных дел России Александра Грушка, чтобы попытаться ослабить худшую напряженность между Востоком и Западом со времен холодной войны из-за скопления Россией войск у границы с Украиной.

Москва отвергла обеспокоенность, высказанную Соединенными Штатами, что они, возможно, планируют вторжение на своего соседа, и спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения по боевой стрельбе на границе с Украиной не связаны с переговорами с НАТО.

"Мы не ведем переговоры с позиции силы, здесь нет и не может быть места для ультиматумов", — сказал Пэсков в Москве, когда переговоры начались в Брюсселе.

Но он сказал, что панъевропейская безопасность находится в критической точке, и Западу нужно ответить на обеспокоенность России по поводу деятельности НАТО в бывших коммунистических странах, которые он считает своим задним двором.

Союзники по НАТО утверждают, что переговоры, наиболее громкая попытка Альянса превратить потенциальный конфликт вокруг Украины в политический процесс, происходят из-за агрессии России, а не наоборот.

"Давайте проясним: действия России ускорили этот кризис. Мы стремимся использовать дипломатию для деэскалации ситуации", — заявила представитель США в НАТО Джулианна Смит журналистам.

Дипломаты НАТО говорят, что западный альянс сочтет успехом, если Россия согласится на дальнейшие переговоры. Союзники готовы вести переговоры с Москвой о повышении открытости военных учений и избегании случайных столкновений, которые могут повлечь конфликт, а также о контроле над ракетными вооружениями в Европе.



Но союзники по НАТО говорят, что многие требования России, изложенные в двух проектах договоров в декабре, неприемлемы, включая призывы сократить деятельность альянса до уровня 1990-х годов и обещания не принимать новых членов.

Грушко, бывший посол России в НАТО, заявил, что Россия хочет избежать конфронтации. Его непосредственный коллега заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, проведший переговоры с Соединенными Штатами в Женеве, заявил, что Украине никогда нельзя разрешать вступить в НАТО.

У НАТО нет среди ближайших планов принятия Украины, но альянс говорит, что Россия не может диктовать свои правила.

Переговоры продолжатся в Вене в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), более широком органе, где представлены Россия, Соединенные Штаты и европейцы.

"Наша главная цель, в принципе, – наладить диалог. Я думаю, что стоит особо отметить, что на этой неделе переговоров как таковых нет", – сказал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Как сообщали ранее "Комментарии", Прибалтика ведет переговоры по увеличению войск НАТО на своей территории.

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