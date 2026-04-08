Перемирие США и Ирана: появилась первая реакция России

В России отреагировали на договоренность между США и Ираном о двухнедельном прекращении огня и разблокировании Ормузского пролива. Представители российских властей раскритиковали политику Вашингтона и заявили, что пауза в конфликте скорее свидетельствует о дипломатическом успехе их союзника.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивная риторика США не принесла результатов. По ее словам, подход, основанный на жестком давлении и угрозах, "потерпел сокрушительное поражение".

"Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – агрессивнее, главное – наступательнее, главное – больше написать в социальных сетях всего и "победа" – вот она, уже не за горами. Вот снова эта позиция потерпела сокрушительное поражение. Как собственно и подход такого однопутного агрессивного неспровоцированного нападения", — заявила Захарова, несмотря на то, что РФ подобно делает относительно Украины.

Подобную позицию озвучил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, объявленное перемирие стало победой Ирана, поскольку Вашингтон согласился обсуждать предложенный Тегераном мирный план.

"Конфликт США и Ирана поставлен на паузу. Ожидаемо обе его стороны заявили о победе. Так кто победил? В первую очередь здравый смысл.. при этом сам факт согласия Трампа будет обсуждать план по десяти пунктам – успех иранцев", — считает Медведев.

Медведев также предположил, что Трамп не имеет возможности долго вести войну против Ирана, в частности, из-за политических ограничений в Конгрессе.

Напомним, США и Иран при посредничестве Пакистана согласились на двухнедельное перемирие и договорились о разблокировании Ормузского пролива. Ожидается, что 10 апреля Вашингтон и Тегеран могут провести прямые переговоры.

