"Це катастрофа": що не так з домовленістю США та Ірану

Після оголошення двотижневого перемир’я між США та Іраном у Вашингтоні розгорілася політична дискусія щодо умов домовленості. Критики адміністрації Дональда Трампа заявляють, що потенційні поступки Тегерану можуть змінити баланс сил у стратегічно важливому регіоні Близького Сходу.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що готовий тимчасово призупинити військові удари по Ірану за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Водночас у Тегерані заявили про власну "перемогу" і наголосили, що Вашингтон нібито погодився на десять пунктів мирного плану Ірану.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі назвав ситуацію "колосальною помилкою" і поставив під сумнів реальний зміст домовленостей. За його словами, версія подій, озвучена Білим домом, суттєво відрізняється від того, що заявляють іранські чиновники.

"Це зовсім не схоже на реальну домовленість, тому що те, що говорить Трамп, кардинально відрізняється від того, що кажуть іранці. Але якщо протока тепер назавжди за Іраном, то це просто колосальна помилка, колосальний прорахунок усього цього задуму", — сказав Мерфі.

Мерфі припустив, що якщо хоча б частина тверджень Тегерана відповідає дійсності, то США могли погодитися на значні поступки. Серед них демократ назвав можливе збереження іранської ядерної програми, ракетних розробок і програми безпілотників, а також потенційне послаблення санкцій.

"Дональд Трамп бреше щодня. Очевидно, правди він не каже. Але якщо прийняти бодай частину іранської заяви, то виходить, що Дональд Трамп погодився віддати Ірану контроль над Ормузькою протокою. Це просто неймовірно. Ніхто не знає, чи правда бодай щось із цього, але якщо ця угода бодай дає Ірану право контролювати протоку, то для світу це катастрофа", — заявив політик.

За інформацією Associated Press, під час двотижневого припинення вогню Іран та Оман планують стягувати плату за прохід через Ормузьку протоку. Очікується, що частина цих коштів піде на відновлення Ірану після бойових дій. Протока проходить через територіальні води Ірану та Оману, але раніше міжнародна спільнота вважала її відкритим морським шляхом, яким судна могли користуватися без додаткових зборів.

