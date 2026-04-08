Перемир’я США та Ірану: з'явилася перша реакція Росії

Slava Kot
У Росії відреагували на домовленість між США та Іраном про двотижневе припинення вогню та розблокування Ормузької протоки. Представники російської влади розкритикували політику Вашингтона і заявили, що пауза в конфлікті радше свідчить про дипломатичний успіх їх союзника.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що агресивна риторика США не принесла результатів. За її словами, підхід, заснований на жорсткому тиску та погрозах, "зазнав нищівної поразки".
Подібну позицію озвучив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. За його словами, о оголошене перемир’я стало перемогою Ірану, оскільки Вашингтон погодився обговорювати запропонований Тегераном мирний план.
Медведєв також припустив, що Трамп не має можливості довго вести війну проти Ірану, зокрема через політичні обмеження у Конгресі.
Нагадаємо, США та Іран за посередництва Пакистану погодилися на двотижневе перемир’я та домовилися про розблокування Ормузької протоки. Очікується, що 10 квітня Вашингтон та Тегеран можуть провести прямі переговори.
