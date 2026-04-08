Перемир’я США та Ірану: з'явилася перша реакція Росії

У Росії відреагували на домовленість між США та Іраном про двотижневе припинення вогню та розблокування Ормузької протоки. Представники російської влади розкритикували політику Вашингтона і заявили, що пауза в конфлікті радше свідчить про дипломатичний успіх їх союзника.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що агресивна риторика США не принесла результатів. За її словами, підхід, заснований на жорсткому тиску та погрозах, "зазнав нищівної поразки".

"Усі заяви, які були зроблені щодо того, що головне — агресивніше, головне — наступальніше, головне — більше написати в соціальних мережах всього і "перемога" — ось вона, вже не за горами. Ось знову ця позиція зазнала нищівної поразки. Як, власне, і підхід такого одноколійного агресивного неспровокованого нападу", — заявила Захарова, попри те, що РФ подібно діє щодо України.

Подібну позицію озвучив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. За його словами, о оголошене перемир’я стало перемогою Ірану, оскільки Вашингтон погодився обговорювати запропонований Тегераном мирний план.

"Конфлікт США та Ірану поставлено на паузу. Очікувано обидві його сторони заявили про перемогу. То хто переміг? Насамперед здоровий глузд.. при цьому сам факт згоди Трампа обговорюватиме план із десяти пунктів – успіх іранців", — вважає Медведєв.

Медведєв також припустив, що Трамп не має можливості довго вести війну проти Ірану, зокрема через політичні обмеження у Конгресі.

Нагадаємо, США та Іран за посередництва Пакистану погодилися на двотижневе перемир’я та домовилися про розблокування Ормузької протоки. Очікується, що 10 квітня Вашингтон та Тегеран можуть провести прямі переговори.

