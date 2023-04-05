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Первая реакция России на визит Зеленского в Польшу: плохое знамение

Российский депутат назвал "плохое знамением" приезд Владимира Зеленского в Польшу.

сегодня, 17:55
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Польшу. На это событие отреагировал депутат Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет, указав, что теперь эта страна превратится в ячейки националистов и наемников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Первая реакция России на визит Зеленского в Польшу: плохое знамение

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото из открытых источников

На визит президента Украины в Польшу отреагировали российские политики. Представитель российской Думы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет угрожает Польше "плохим знамением".


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"В Польшу Зеленский поехал за гарантиями, но для Польши это очень плохое знамение Это еще одно подтверждение, что Польше в Вашингтоне отведена судьба второго фронта", – говорит российский политик.

По мнению представителя от оккупированного Крыма в Польше создастся центр националистов.

"Именно здесь в ближайшее время будут действовать националистические формирования и наемники", — повторил пропагандистские высказывания о националистах Шеремете.

Владимир Зеленский прибыл в Польшу 5 апреля и уже успел встретиться с президентом Анджеем Дудой. Лидер Польши наградил Зеленского орденом Белого Орла – это высшее отличие страны. 

"Сегодня вы являетесь образцовым лидером, который неуклонно отстаивает права человека. Сегодня ваша позиция в значительной степени спасает Европу от потопа российского империализма", – сказал президент Анджей Дуда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат Думы РФ подал законопроект, который призван признать феминизм экстремистским движением в России и запретить его. В качестве аргумента россиянин приводит, что феминистские движения не поддерживают российскую позицию относительно войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в России доллар потерял статус популярнейшей валюты. Согласно исследованиям, теперь самой популярной валютой РФ стал китайский юань, держащий лидерство еще с февраля, а в марте его еще больше закрепил.



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