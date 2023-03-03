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Первые 5 на выход: в РФ провели референдум за независимость республик

По данным организаторов, в референдуме приняли участие 5,6 млн человек

сегодня, 16:54
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Автор:

Кравцев Сергей

В пяти российских регионах состоялись онлайн-референдумы за отделение от РФ. Как передает издание "Комментарии", "Национальный онлайн-референдум о самоопределении республик Российской Федерации" провели инициативные группы из разных регионов РФ. Голосование проходило с 16 по 28 февраля на сайте референдума, в нем приняли участие 5,6 млн человек. 

Первые 5 на выход: в РФ провели референдум за независимость республик

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Сообщается, что голосовали за независимость Кенигсберга (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урала.


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Кенигсберг: 72,1% за независимость от Москвы, 27,9% — против.

Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% — против.

Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% — против.

Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% — против.

Урал: 68,2% за независимость, 31,8% — против.

"Итоги онлайн-референдумов показали две важных тенденции. Во-первых, идеи независимости регионов укоренились в обществе народов, населяющих "российскую империю". Во-вторых, российская власть боится нас, свободных граждан и результатов нашего волеизъявления. Успешно проведенные референдумы – это только первая ласточка на пути самоопределения республик. Ингрия, Кенигсберг, Кубань, Сибирь и Урал будут свободными!", — заявили организаторы.

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Также издание "Комментарии" сообщало — после кадыровского бешенства по поводу якобы нападения украинской (российско-партизанской) ДРГ на Брянскую область, после призывов из Госдумы открыто объявить войну Украине и путинского блеяния о том, что кого-то надо "дожать", секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предположил, что Россия вскоре лопнет, как арбуз. И начнется это, по его мнению, с Кавказа. Какова вероятность, что РФ, действительно, лопнет (распадется, погрузится во внутренние конфликты)? Что может ускорить этот процесс? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Первые 5 на выход: в РФ провели референдум за независимость республик - фото 2




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Источник: https://referendum2023.site/news/31b19ae1-6428-48be-a446-598d3f26c463
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