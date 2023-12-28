"Первые пострадают": Россия пугает соседнюю страну через НАТО

Режим Кремля продолжает свою риторику запугиваний в отношении Финляндии, присоединившейся к сообществу в Североатлантическом Альянсе. По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, в случае начала конфронтации с Альянсом, Финляндия может пострадать первой .

Михаил Ульянов (фото из открытых источников)

Об этом сообщают издания РФ.

Эти "ужастики" высокопоставленный представитель российской дипломатии аргументирует, в частности, соседством этой страны, граница которой рядом с РФ.

Отвечая на вопрос, российское пропагандистское издание "РИА Новости" он высказался, что присоединение в этом году к членам НАТО превращает Финляндию, десятилетиями сохранявшую нейтральный статус, в враждебную в РФ страну.

"Они жили спокойно и мирно и вдруг оказались между Россией и НАТО как член этого Альянса. Но поскольку они наши соседи, если не дай Бог, будет какая-то эскалация, они первыми пострадают", — завершил российский дипломат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ запугивает союзника Украины "ухудшением отношений". Из-за поставок в США ракет для ЗРК Patriot Россия угрожает Японии "ухудшением двусторонних отношений". В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение страны по предоставлению США ракет для систем Patriot будут иметь "серьезные последствия" для российско-японских отношений.

В материале говорится, что отношения между Москвой и Токио, до этого сложные, значительно ухудшились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Япония же присоединилась к западным союзникам при введении масштабных экономических санкций против Кремля.

