Первый контакт за три месяца: в Кремле раскрыли детали «откровенного» диалога между Трампом и Путиным

Трехсторонний формат и Ближний Восток: о чем договаривались лидеры США и РФ во время телефонного звонка

9 марта 2026, 21:36
Недилько Ксения

Диктатор РФ Владимир Путин провел длительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. О факте прямого контакта сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, отметив продолжительность и тональность переговоров.

Первый контакт за три месяца: в Кремле раскрыли детали «откровенного» диалога между Трампом и Путиным

Путин и Трамп

По словам представителя Кремля, лидеры двух государств не общались в таком формате с конца прошлого года. В этот раз разговор занял около 60 минут и охватил наиболее острые вопросы мировой повестки дня.

Ушаков так обрисовал атмосферу переговоров:

"Я сразу скажу, что разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, последний раз в декабре 2025 года. Разговор длился около часа".

Ключевыми темами обсуждения стали два направления: обострение ситуации вокруг Ирана и перспективы урегулирования войны в Украине. В частности, в ходе диалога упоминался формат трехсторонних переговоров с участием РФ, Соединенных Штатов и Украины.

Этот звонок стал первым официально подтвержденным контактом лидеров в 2026 году. Стороны обменялись видением текущей ситуации безопасности, однако конкретные договоренности по результатам часовой беседы пока не разглашаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время совещания в Кремле, посвященного мировой конъюнктуре энергорынков, российский диктатор Владимир Путин озвучил тревожные прогнозы по стабильности топливных поставок. В частности, он предположил, что в течение ближайшего месяца добыча и транзит нефти, проходящей через стратегически важный Ормузский пролив, может быть полностью парализован.



