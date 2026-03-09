Перший контакт за три місяці: у Кремлі розкрили деталі «відвертого» діалогу між Трампом та Путіним

Диктатор РФ Володимир Путін провів тривалу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про факт прямого контакту повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, наголосивши на тривалості та тональності переговорів.

Путін і Трамп

За словами представника Кремля, лідери двох держав не спілкувалися у такому форматі з кінця минулого року. Цього разу розмова зайняла близько 60 хвилин і охопила найбільш гострі питання світового порядку денного.

Ушаков так описав атмосферу переговорів:

"Я одразу скажу, що розмова мала діловий, відвертий і конструктивний характер, як це зазвичай відбувається в діалозі між російським і американським лідерами. Вони давно не розмовляли телефоном, востаннє в грудні 2025 року. Розмова тривала близько години".

Ключовими темами обговорення стали два напрямки: загострення ситуації навколо Ірану та перспективи врегулювання війни в Україні. Зокрема, під час діалогу згадувався формат тристоронніх переговорів за участі РФ, Сполучених Штатів та України.

Зазначимо, що цей дзвінок став першим офіційно підтвердженим контактом лідерів у 2026 році. Сторони обмінялися баченням поточної безпекової ситуації, проте конкретні домовленості за результатами годинної бесіди наразі не розголошуються.

