Путін заявив про ризик повної зупинки експорту нафти через Ормузьку протоку

Під час наради у Кремлі, присвяченої світовій кон'юнктурі енергоринків, російський диктатор Володимир Путін озвучив тривожні прогнози щодо стабільності паливних поставок. Зокрема, він припустив, що протягом найближчого місяця видобуток і транзит нафти, яка проходить через стратегічно важливу Ормузьку протоку, може бути повністю паралізований.

Ормузька протока

За оцінкою російського лідера, альтернативних шляхів для транспортування близькосхідної сировини наразі не існує:

"Повне перемикання поставок близькосхідної нафти без використання Ормузької протоки зараз нереально".

Ситуація вже вкрай негативно позначилася на глобальних показниках. Лише за минулий тиждень світові ціни на "чорне золото" підскочили на 30%. Окрім нафти, під ударом опинився і газовий сектор — експорт скрапленого природного газу (СПГ) з країн Близького Сходу суттєво впав, а на стабілізацію галузі, за словами Путіна, підуть "тижні та місяці".

Російський диктатор також нагадав про свої попередні застереження:

"Росія неодноразово попереджала, що спроби дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході викличуть зростання цін на нафту і газ, але висока вартість — тимчасове явище".

Попри напруженість на світовому ринку, у Кремлі запевняють, що РФ не припинятиме експорт палива до обраних європейських країн. Путін підкреслив, що Москва продовжуватиме виконувати зобов'язання перед так званими "надійними партнерами", серед яких він окремо виділив Угорщину та Словаччину.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на початку березня біля півострова Мусандам в Омані Іран атакував танкер Skylight, який перебуває під санкціями США та ЄС через перевезення іранської нафти. За повідомленням Центру морської безпеки Оману, постраждали четверо членів екіпажу, ще 16 були евакуйовані. Танкер плив під прапором Панами та належить компанії Sea Force Inc, управління яким здійснює Red Sea Ship Management LLC.