Главная Новости Мир Россия Песков больше не скрывает: в Кремле требуют не переговоров, а капитуляции Украины
Песков больше не скрывает: в Кремле требуют не переговоров, а капитуляции Украины

Виталий Портников заявил, что Москва не ищет компромисса – Россия хочет сломать Украину и навязать Западу собственные условия

13 мая 2026, 13:30
Автор:
Кравцев Сергей

В Кремле все более откровенно демонстрируют, что настоящей целью России является не мирное соглашение, а фактическая капитуляция Украины. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников в своем видеоблоге, комментируя последние заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам Портникова, российские власти продолжают использовать тему переговоров только как элемент политического давления. На самом деле Москва не готова ни к каким компромиссам и стремится навязать Киеву условия, которые будут означать потерю суверенитета и права на самостоятельную политику.

Публицист отметил, что риторика Дмитрия Пескова полностью повторяет подход самого Владимира Путина, который рассматривает любые переговоры исключительно как инструмент принуждения Украины и Запада.

По мнению Виталия Портникова, Кремль пытается убедить мир в том, что альтернативы российским требованиям не существует.

Журналист подчеркнул, что Москва не отказалась от стратегической цели – подчинения Украины и разрушения ее государственности. Именно поэтому российские заявления о возможных "мирных инициативах" не следует воспринимать как реальную готовность к завершению войны.

Виталий Портников также обратил внимание, что Кремль постоянно повышает ставки и использует военный и политический шантаж, пытаясь склонить Запад к давлению на Киев. Однако, по его словам, любые уступки России лишь усугубит аппетиты Москвы и создадут новые угрозы для Украины и Европы.

По мнению публициста, нынешняя позиция Дмитрия Пескова лишь подтверждает: Россия все еще рассчитывает не на компромиссный мир, а на истощение Украины и ее принуждение к капитуляционным условиям.

