Пєсков більше не приховує: у Кремлі вимагають не переговорів, а капітуляції України

У Кремлі дедалі відвертіше демонструють, що справжньою метою Росії є не мирна угода, а фактична капітуляція України. Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников у своєму відеоблозі, коментуючи останні заяви речника Кремля Дмитра Пєскова.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами Портникова, російська влада продовжує використовувати тему переговорів лише як елемент політичного тиску. Насправді ж Москва не готова до жодних компромісів і прагне нав’язати Києву умови, які означатимуть втрату суверенітету та права на самостійну політику.

Публіцист зазначив, що риторика Дмитра Пєскова повністю повторює підхід самого Володимир Путін, який розглядає будь-які переговори виключно як інструмент примусу України та Заходу.

На думку Віталія Портникова, Кремль намагається переконати світ, що альтернативи російським вимогам не існує.

Журналіст наголосив, що Москва не відмовилася від стратегічної мети – підпорядкування України та руйнування її державності. Саме тому російські заяви про можливі "мирні ініціативи" не варто сприймати як реальну готовність до завершення війни.

Віталій Портников також звернув увагу, що Кремль постійно підвищує ставки та використовує військовий і політичний шантаж, намагаючись схилити Захід до тиску на Київ. Однак, за його словами, будь-які поступки Росії лише посилять апетити Москви та створять нові загрози для України й Європи.

На переконання публіциста, нинішня позиція Дмитра Пєскова лише підтверджує: Росія все ще розраховує не на компромісний мир, а на виснаження України та її примус до капітуляційних умов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лавров раптово висунув звинувачення США щодо Україні: чим обурений Кремль.



