Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, пока преждевременным подводить итоги так называемой "специальной военной операции" к третьей годовщине ее начала.

Дмитрий Песков

"Каких-то специальных форматов (подведения итогов) не предусмотрено. Итоги подводить рано. "Специальная военная операция" продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства — верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты", — сказал Песков.

При этом, спикер кремлевского диктатора отметил, что Владимир Путин остается открытым к тому, чтобы урегулировать "военный конфликт" мирным путем.

" Президент Путин остается открыт для урегулирования вокруг Украины посредством мирных переговоров", - заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков прокомментировал информацию о возможной встрече кремлевского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Как заявил Песков, пока нет никакой информации о том, когда и где такая встреча может состояться.

При этом спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что есть желание двух президентов, которое они выразили.

Также "Комментарии" рассказывали, что Трамп нашел общий язык с Путиным и ценой сдачи Украины хочет спасти Россию от экономического краха и балканизации. Но такой сделке мешает президент Владимир Зеленский, который не хочет подписывать капитуляцию. Как обратил внимание военный эксперт Игаль Левин New York Post со ссылкой на источник, близкий к американскому президенту Дональду Трампу, отмечает, что Владимиру Зеленскому лучше уехать из Украины во Францию — мол, так будет лучше не только для мира, но и для самого Зеленского.



