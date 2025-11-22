Песков намекнул, что Путин до конца года собирается в Украину

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в разговоре с российскими пропагандистскими СМИ допустил, что Владимир Путин до конца этого года может посетить оккупированные территории Украины.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя", — сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос о поездке в "новые регионы".

Как известно, осенью 2022 года Россия незаконно вписала в свою "конституцию" оккупированную Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. Причем Москва вписала их, так и не завоевав полностью, а в нынешних попытках мирного урегулирования требует от Киева отдать Донбасс.

