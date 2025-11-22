logo_ukra

Пєсков натякнув, що Путін до кінця року збирається до України

Дмитро Пєсков не виключив, що Путін до кінця року відвідає окуповані території України

22 листопада 2025, 08:37
Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у розмові з російськими пропагандистськими ЗМІ припустив, що Володимир Путін до кінця цього року може відвідати окуповані території України.

Пєсков натякнув, що Путін до кінця року збирається до України

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Поки що немає точно у графіку, але виключати цього не можна", — сказав Дмитро Пєсков, відповідаючи на відповідне питання про поїздку до "нових регіонів".

Як відомо, восени 2022 року Росія незаконно вписала у свою "конституцію" окуповану Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України. Причому Москва вписала їх так і не завоювавши повністю, а в нинішніх спробах мирного врегулювання вимагає від Києва віддати Донбас.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ЗМІ продовжує активно обговорюватися так званий "мирний план" Трампа. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що Україна готова працювати над цим мирним планом, але після консультацій із європейськими партнерами зазначив, що ключові пункти мають бути скориговані. Як себе далі поводитиме офіційний Київ? Чи можливо, що президент піде на створення коаліційної більшості у Раді, щоб зняти з себе відповідальність за згоду на ухвалення такого "мирного плану"? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Москві поки що не повідомляли про згоду Києва вести переговори щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це у розмові з російськими пропагандистськими ЗМІ заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Раніше "Коментарі" писали – Україна озвучила в ООН свої "червоні лінії", за які не переступить на переговорах.




