Пєсков натякнув, що Путін до кінця року збирається до України

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у розмові з російськими пропагандистськими ЗМІ припустив, що Володимир Путін до кінця цього року може відвідати окуповані території України.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Поки що немає точно у графіку, але виключати цього не можна", — сказав Дмитро Пєсков, відповідаючи на відповідне питання про поїздку до "нових регіонів".

Як відомо, восени 2022 року Росія незаконно вписала у свою "конституцію" окуповану Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України. Причому Москва вписала їх так і не завоювавши повністю, а в нинішніх спробах мирного врегулювання вимагає від Києва віддати Донбас.

