Песков назвал наихудший сценарий, связанный с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что членство Украины в НАТО станет самым плохим сценарием для России. Как информирует издание "Комментарии", слова спикера российского президента передает российское издание "ТАСС".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков вновь напомнил о "красных линиях" Кремля, которые напрямую связаны со стремлением Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. Если эти "линии" будут перейдены и Украина попытается стать членом НАТО, то Россия оставляет за собой право действовать на свое усмотрение, потому как вопрос напрямую связан с гарантиями безопасности для граждан РФ.

Песков напомнил, что российской армии была отдана команда приближаться к границам Украины только в тот момент, когда проводились масштабные военные учения НАТО на территории соседней страны.

Пресс-секретарь Путина отметил, постоянно идут разговоры о том, что Москва якобы отдает команду стягивать войска к российско-украинской границе, чем угрожает миру и спокойствию в регионе, но при этом практически никто не говорит о факторе, который заставляет РФ идти на такие действия – постоянное приближение НАТО к российской границе. О концентрации войск НАТО никто не говорит.

Дмитрий Песков добавил, главное послание от России ко всему миру – никто не пытается провоцировать новое противостояние, никто не пытается никому угрожать, но есть попытка достучаться ко всем с призывом, что РФ – большая и сильная страна, которая находится в поисках партнеров.

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