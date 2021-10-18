logo
Русский Українська

BTC/USD

61860.87

ETH/USD

3752.55

LTC/USD

182.65

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Песков назвал наихудший сценарий, связанный с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Песков назвал наихудший сценарий, связанный с Украиной

Песков назвал вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием для РФ

сегодня, 14:52
Автор:

Кравцев Сергей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что членство Украины в НАТО станет самым плохим сценарием для России. Как информирует издание "Комментарии", слова спикера российского президента передает российское издание "ТАСС".

Песков назвал наихудший сценарий, связанный с Украиной

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков вновь напомнил о "красных линиях" Кремля, которые напрямую связаны со стремлением Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. Если эти "линии" будут перейдены и Украина попытается стать членом НАТО, то Россия оставляет за собой право действовать на свое усмотрение, потому как вопрос напрямую связан с гарантиями безопасности для граждан РФ.

Песков напомнил, что российской армии была отдана команда приближаться к границам Украины только в тот момент, когда проводились масштабные военные учения НАТО на территории соседней страны.

Пресс-секретарь Путина отметил, постоянно идут разговоры о том, что Москва якобы отдает команду стягивать войска к российско-украинской границе, чем угрожает миру и спокойствию в регионе, но при этом практически никто не говорит о факторе, который заставляет РФ идти на такие действия – постоянное приближение НАТО к российской границе. О концентрации войск НАТО никто не говорит. 

Дмитрий Песков добавил, главное послание от России ко всему миру – никто не пытается провоцировать новое противостояние, никто не пытается никому угрожать, но есть попытка достучаться ко всем с призывом, что РФ – большая и сильная страна, которая находится в поисках партнеров.

Также читайте на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков называет украинцев, которые все больше ненавидят русских родственниками. Спикер российского президента уверен, что Россия не потеряла свои родственные связи с украинцами. Ситуация может наладиться.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/12687845?fbclid=IwAR15Q96ACPeFZSK_GZ45_KplTxofZx3wteyMpwY5Qg5rauw-IByCn35f4Ik
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ